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Show24 Украинские звезды Могла заменить Ефросинину: какой украинской звезде предлагали быть ведущей Нацотбора-2025
6 марта, 16:51
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Могла заменить Ефросинину: какой украинской звезде предлагали быть ведущей Нацотбора-2025

Мария Касий

Национальный отбор на Евровидение-2025 запомнился не только выступлениями участников и результатами, но и яркими ведущими. Однако их состав на самом деле мог быть другим.

Леся Никитюк впервые рассказала, что могла принять участие в Нацотборе наряду с другими ведущими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Утро в большом городе".

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Леся Никитюк призналась, что ей предлагали быть ведущей Национального отбора на Евровидение-2025. Однако у нее не получилось согласиться из-за насыщенного графика.

Мне предложили вести. Я очень люблю Евровидение с детства, и это моя мечта - вести его. У нас просто по датам не получилось,
– рассказала Леся Никитюк.

Знаменитость добавила, что ей не говорили, с кем именно она могла бы вести конкурс. Вероятно, Леся могла заменить Машу Ефросинину и быть ведущей рядом с Тимуром Мирошниченко и Василием Байдаком.

Главное о Нацотборе-2025

  • Финал песенного конкурса состоялся 8 февраля. Его записали на несколько часов раньше в целях безопасности, а результаты объявляли вживую в укрытии. Победителем Нацотбора стала группа Ziferblat, которая официально представит Украину на Евровидении-2025.
  • Музыкальным продюсером нынешнего отбора была Тина Кароль. Судьями были Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.
  • Тройка ведущих состояла из Маши Ефросининой, Тимура Мирошниченко и Василия Байдака. Также на Нацотборе появлялись другие ведущие – блогеры, юмористы, инфлюенсеры.