Укр Рус
Show24 Украинские звезды Малый на море, – Леся Никитюк отправилась на отдых с новорожденным сыном
4 августа, 20:00
1

Малый на море, – Леся Никитюк отправилась на отдых с новорожденным сыном

София Хомишин
Основні тези
  • Леся Никитюк впервые стала мамой в июне и отправилась с новорожденным сыном на отдых в Одессу.
  • Телеведущая поделилась фотографиями с моря на своей инстаграм-странице.

Украинская телеведущая Леся Никитюк в июне впервые стала мамой, а на днях показалась с малышом на отдыхе. Знаменитость отправилась в Одессу.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Леси Никитюк.

Не пропустите Сергей Притула в четвертый раз стал отцом: волонтер рассекретил пол ребенка

Телеведущая поделилась атмосферными кадрами с моря, где в частности можно увидеть ее одномесячного сына, имя которого она пока не рассекречивает.

Малый Будда на море,
– с иронией написала Никитюк.

Леся Никитюк с сыном в Одессе / Скриншоты из инстаграм-сторис

На самом деле пока в Украине лето, немало звездных родителей находят время на отдых с детьми.

Кто из украинских звезд отправился в отпуск?

  • Джамала недавно поделилась кадрами с отдыха на море вместе с тремя сыновьями: 1-летним Алимом, 5-летним Селимом и 7-летним Эмиром. Певица провела отпуск за пределами Украины.
  • Блогер Даша Квиткова наслаждалась отпуском на Мальдивах. Вместе с ней отдыхал также ее сын Лев.
  • В свою очередь телеведущая Маша Ефросинина ездила в отпуск в Испанию.