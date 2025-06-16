Помолвка в Карпатах и отложенная свадьба: отношения Леси Никитюк и ее возлюбленного-военного

16 июня стало известно, что Леся Никитюк беременна первенцем. Телеведущая состоит в отношениях с 29-летним украинским военным Дмитрием Бабчуком, который сделал предложение возлюбленной зимой.

Некоторое время Леся не делилась подробностями личной жизни, но впоследствии сообщила, что больше не одинока, и рассекретила своего избранника. Больше об отношениях Никитюк и Бабчука, читайте на сайте Show 24.

Кстати Леся Никитюк беременна первенцем: кто стал избранником ведущей и что о нем известно

Что известно об отношениях Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука

В октябре 2024 года Леся Никитюк подтвердила, что встречается с украинским военным Дмитрием Бабчуком. Уже в январе 2025 года стало известно, что он сделал предложение любимой. Телеведущая поделилась фотографией с кольцом на безымянном пальце, сделанной в Карпатах.

Тут и не откажешь,

– написала Никитюк от фото.

Дмитрий Бабчук сделал предложение Лесе Никитюк / Фото из инстаграма телеведущей

Впоследствии издание ТСН, ссылаясь на инсайдера, сообщило, что Леся Никитюк беременна. Тогда ведущая Валерия Товстолес прокомментировала эту информацию, назвав ее ложной.

Я знаю Лесю, если она молчит, то она просто не хочет реагировать на то, чего нет. Если у нее было бы что сказать, она бы вышла и все бы сказала. Поэтому я не хочу верить заголовкам, а хочу все же дождаться объяснений от самой Леси Никитюк,

– заявила Товстолес.

Позже и сама Никитюк отреагировала на слухи о своей беременности, однако без конкретики:

Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-то информацию – знайте, Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Зачарованные",

– с юмором отметила Леся Никитюк.

Весной этого года Леся Никитюк призналась, что мечтает о большой свадьбе, однако отметила, что сейчас они с Дмитрием Бабчуком отложили ее на неопределенный срок из-за военной службы мужа.



Леся Никитюк с любимым / Фото из инстаграма телеведущей

Сегодня Леся Никитюк объявила о беременности. Она находится на последних неделях. Телеведущая узнала о том, что впервые станет мамой во время съемок фильма "Песики" – у знаменитости было четыре положительных теста.

А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень-очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: "Отлично. Именно та эмоция, которая нужна",

– рассказала Леся.

Леся Никитюк впервые станет мамой / Фото "КЛАЦ", фотограф Оля Вихтюк

Телеведущая добавила, что у нее не было токсикоза, гормональных скачков и странных предпочтений в еде. Леся продолжает заниматься спортом и призналась, что чувствует себя счастливой и спокойной.

"Беременность пришла ко мне именно тогда, когда я была к ней готова, и я абсолютно спокойно на это отреагировала, без грамма страха. Возле меня оказался именно тот мужчина, который меня поддержал, который разделил со мной счастье. Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-то, будучи рядом или далеко от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу", – отметила телеведущая.