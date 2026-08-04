Никитюк очаровала своей фигурой в облегающем платье и показала свою прекрасную маму на отдыхе в Карпатах

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила немного перезагрузиться. Звезда отправилась в Карпаты вместе с самыми близкими людьми, чтобы отдохнуть от рабочего графика.

Знаменитость остановилась в Яблунице, откуда открываются живописные горные пейзажи. На одном из кадров ведущая любуется видами с балкона в синем халате с принтом, а рядом лежит традиционный гуцульский лижник. Своими впечатлениями от отдыха телеведущая поделилась в своем Instagram.

Леся Никитюк в Яблонице / фото из инстаграма

Главной героиней снимков стала мама телеведущей, с которой Леся сделала уютное селфи у зеркала.

Леся Никитюк / фото из инстаграма

Для отдыха Никитюк выбрала длинное белое платье, облегающее фигуру, и темно-зеленую плетеную сумку, а ее мама позировала в темном платье с цветочным принтом.

Леся Никитюк с мамой / фото из инстаграма

Особое внимание подписчиков привлекла деталь из ресторана. На одном из кадров рядом с бокалом напитка заметили детскую бутылочку с водой, что перекликается с тем, что звезда воспитывает маленького сына Оскара, оберегая его от излишней публичности.

Кроме того, семья полакомилась необычным десертом. Сладости подали в форме гриба на съедобной основе из крошек, и на вид они почти не отличались от настоящего лесного белого гриба.

Десерт в виде гриба / фото из инстаграма

Однако украинцы сейчас живут словно в параллельных реальностях, что еще недавно Леся Никитюк делилась кадрами ужасных разрушений после очередного обстрела.