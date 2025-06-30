Во время беременности и в бомбоубежище: Леся Никитюк показала фото, которых раньше не было в сети

Леся Никитюк поделилась с поклонниками серией невиданных ранее фотографий. Она призналась, что июнь стал для нее особенным месяцем.

Ведущая и блогер Леся Никитюк сначала держала беременность и рождение сына в секрете, поэтому лишь теперь поделилась с фанами важными фото. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Ведущая опубликовала серию фото, которых ранее не показывала подписчикам. Она показала интимное фото, которое сделала во время беременности, а также кадр из роддома, где позирует улыбающейся, а рядом – избранник Дмитрий Бабчук с новорожденным сыном на руках.



Леся Никитюк во время беременности / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк после родов / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Леся Никитюк также показала, что вместе с малышом ей приходилось прятаться в бомбоубежище от российских обстрелов.

В серию попали и другие трогательные фотографии.

Июнь, который запомнится навсегда..

– поделилась Леся Никитюк.

Леся Никитюк показала фото, которых не было в сети / Фото из инстаграма Леси Никитюк

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