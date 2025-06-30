Во время беременности и в бомбоубежище: Леся Никитюк показала фото, которых раньше не было в сети
- Леся Никитюк показала невиданные ранее фото с беременности и родов.
- Леся и ее сын прятались в бомбоубежище от российских обстрелов.
Леся Никитюк поделилась с поклонниками серией невиданных ранее фотографий. Она призналась, что июнь стал для нее особенным месяцем.
Ведущая и блогер Леся Никитюк сначала держала беременность и рождение сына в секрете, поэтому лишь теперь поделилась с фанами важными фото. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
К слову Леся Никитюк показала свою фигуру через неделю после родов: как выглядит ведущая
Ведущая опубликовала серию фото, которых ранее не показывала подписчикам. Она показала интимное фото, которое сделала во время беременности, а также кадр из роддома, где позирует улыбающейся, а рядом – избранник Дмитрий Бабчук с новорожденным сыном на руках.
Леся Никитюк во время беременности / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк после родов / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк также показала, что вместе с малышом ей приходилось прятаться в бомбоубежище от российских обстрелов.
В серию попали и другие трогательные фотографии.
Июнь, который запомнится навсегда..
– поделилась Леся Никитюк.
Леся Никитюк показала фото, которых не было в сети / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк стала мамой
- Леся Никитюк тщательно скрывала свою беременность и не реагировала на слухи, что распространялись в сети. Блогерша признавалась, что этот период прошел без осложнений, в частности, у нее не было токсикоза.
- Ведущая стала мамой 15 июня. В этом году на эту дату пришелся День отца.
- У Леси Никитюк и ее жениха Дмитрия Бабчука родился сын. Пока они не рассказывают, как назвали малыша.