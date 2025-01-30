Леся Никитюк объяснила, почему решила покинуть шоу "Хто зверху"
Украинская телеведущая Леся Никитюк недавно сообщила, что покидает проект "Кто сверху", которому посвятила около 7 лет. Звезда объяснила свое решение.
Леся Никитюк призналась, что на протяжении своей карьеры не могла найти баланса между работой и личной жизнью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "ЖВЛ".
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Телеведущая рассказала, что из-за работы у нее не оставалось времени на себя и личную жизнь. Полномасштабное вторжение изменило ее приоритеты и ценности.
Это был такой забег в 10 лет. Я не справлялась, не могла найти баланс, но эта страшная полномасштабная война показала, что мы должны жить здесь и сейчас, заботиться о себе и своем эмоциональном состоянии, о тех, кто рядом, чтобы был кто-то рядом с тобой,
– поделилась Леся Никитюк.
Заметим, Леся Никитюк стала ведущей шоу "Кто сверху" в 2018 году. Тогда ее партнером был Сергей Притула. Во время полномасштабного вторжения он завершил карьеру шоумена, поэтому соведущим Леси стал Богдан Шелудяк.
Личная жизнь Леси Никитюк сейчас
- Телеведущая ранее крайне редко рассказывала о романтических отношениях. Но в прошлом году она призналась, что закрутила роман с военным Дмитрием Бабчуком.
- Уже в январе Леся Никитюк объявила о помолвке с любимым. Счастливое событие произошло на отдыхе в Карпатах.
- После ухода ведущей из шоу "Кто сверху" пошли слухи о том, что Леся Никитюк беременна первенцем. Сейчас она это никак не комментирует.