Через считанные часы наступит осень – школьники снова вернутся на учебу, а на улице будет становиться все холоднее. Украинская певица Lida Lee по этому случаю вспомнила день в школе, который запомнился ей больше всего.

Lida Lee рассказала о том, каким был ее первый день в школе, в эксклюзивном комментарии для Show 24. Певица вспомнила, что не грустила и даже удивлялась тем, кто расплакался.

"Первое сентября, я иду красивая, в форме с косичками и бантами, большими, чем моя голова. Нас завели в класс и попросили всех родителей выйти. Сижу и вижу, что почти все ребята плачут, потому что хотят к маме. А я думаю: ну а чего плакать, наоборот – это классно. Тогда я увидела в этом даже какую-то перспективу", – вспомнила Lida Lee.



Lida Lee в школе / Фото из архива певицы

Артистка рассказала, что тогда же для их класса начался первый вступительный урок. Тогда оценок в дневники еще не ставили. Зато давали картонные фигурки: квадратики разных цветов означали определенный балл.

Красный квадратик означал 5 баллов, синий – 4, зеленый – 3, черный – 2. Когда ты собирал 10 красных квадратиков, то мог обменять их на такую большую пятерку вырезанную. Помню нас спросили, кто был первым президентом Украины. Все начали кричать Кучма, а я потянула руку и ответила, что это Кравчук. Так я получила свою первую пятерку,

– рассказала Lida Lee.



Чем известна Lida Lee?