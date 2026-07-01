Лида Ли впервые призналась, что у нее были романтические отношения с девушкой

Лида Ли (настоящее имя – Лидия Скорубская) публично призналась, что у нее был опыт отношений с девушкой. По ее словам, это произошло после измены любимого человека.

В тот период ей было очень тяжело, и она пыталась разобраться в себе, рассказала телеведущая в проекте "Что DaLee".

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Ранее артистка публично не говорила на эту тему, однако сейчас решила сделать признание. После того, как первый возлюбленный певицы "всадил ей нож в спину", она год никого к себе не подпускала. Также у нее развились комплексы по поводу собственной сексуальности.

Я на целый год настолько закрылась и мне было настолько больно, что я никого к себе не подпускала. Я даже думала о том, что я какая-то не такая. Возможно, я какая-то фригидная,

– рассказала знаменитость.

И именно тогда в ее жизни появились отношения с близкой подругой, которые переросли в сексуальный опыт. По словам Lida Lee, на тот момент она была еще юной, а то, что произошло, это скорее внутренний протест, чем проявление романтических чувств.

Lida Lee рассказала об отношениях с девушкой: смотрите видео онлайн

Певица понимала, что никому не могла тогда об этом рассказать, потому что на такие темы просто не говорят.

Но эта история помогла ей лучше понять людей ЛГБТИК+. Среди друзей артистки есть геи и лесбиянки, и именно собственный опыт помог ей осознать, насколько многим непросто открыто говорить о себе.

Что касается нынешней жизни Lida Lee, то звезда уже разобралась в своих чувствах. Ее романтически и сексуально привлекают мужчины, а вот женщинами она восхищается как личностями.

Напомним, что в декабре 2025 года артистка подтвердила, что находится в отношениях с Даниэлем Салемом.