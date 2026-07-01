У той період їй було дуже складно й вона намагалась зрозуміти себе, розповіла телеведуча у проєкті "Що DaLee".

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Раніше артистка публічно не говорила на цю тему, однак зараз вирішила зробити зізнання. Після того, як перший коханий співачки "встромив їй ніж у спину", вона рік нікого до себе не підпускала. Також розвинулись комплекси у власній сексуальності.

Я на цілий рік настільки закрилась і мені було настільки боляче, що я не підпускала до себе нікого. Я навіть думала про те, що я якась не така. Можливо, я якась фригідна,

– розповіла знаменитість.

І саме тоді у її житті з'явились стосунки з близькою подругою, які переросли у сексуальний досвід. За словами Lida Lee, на той момент вона була ще юною, а те, що сталось, це радше внутрішній протест, ніж прояв романтичних почуттів.

Lida Lee розповіла про стосунки з дівчиною: дивіться відео онлайн

Співачка розуміла, що нікому не могла тоді про це розповісти, бо на такі теми просто не говорять.

Та ця історія дала їй краще розуміти людей ЛГБТІК+. Серед друзів артистки є геї та лесбіянки, і саме власний досвід допоміг усвідомити, наскільки непросто багатьом відкрито говорити про себе.

А що стосується теперішнього життя Lida Lee, то зірка вже розібралась у своїх почуттях. Її романтично та сексуально приваблюють чоловіки, а от жінками вона захоплюється як особистостями.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року артистка підтвердила, що перебуває у стосунках із Даніелем Салемом.