Лидер группы "СКАЙ" впервые за долгое время показал взрослую дочь и назвал ее профессию

Певец Олег Собчук поделился редким фото своей 22-летней дочери. Артист поздравил девушку с важным праздником и рассказал, чем она занимается.

Фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук впервые за долгое время показал свою дочь Татьяну. 24 марта девушке исполнилось 22 года. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм артиста.

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Олег Собчук опубликовал редкое фото именинницы. Она сделала фото с дипломом о завершении образования. Оказалось, что Татьяна училась в Канаде в университете British Columbia Institute of Technology по специальности "3D моделинг, графика и анимация".

С Днем рождения, дочь! Пусть сбудутся все твои мечты! Ты молодчинка! Будь здоровенькая и счастливица! Люблю тебя,

– написал звездный отец.



Дочь Олега Собчука – Татьяна / Фото из инстаграма Олега Собчука

Напомним, Олег Собчук в мае 2023 года развелся с женой Марией после 20 лет в браке. У супругов родилось двое детей – дочь Татьяна и сын Арсен.

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