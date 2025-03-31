Лидер группы "Хейтспич" пополнил ряды ВСУ и показался в военной форме
- Лидер группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко сообщил о мобилизации в ВСУ и отметил, что его работа не будет связана с медийной сферой.
- Однороженко пообещал продолжать создавать музыку и анонсировал интересные премьеры этого года.
Лидер группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко сообщил о мобилизации. Артист рассказал детали и пообещал продолжать создавать музыку.
Вокалист украинской группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко сообщил о решении присоединиться к ВСУ на странице коллектива, передает Show 24.
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Музыкант сообщил, что сам принял решение пополнить ряды Сил Обороны. В частности, когда нашел себе соответствующую должность. Дмитрий отметил, что его работа в армии не будет связана с медийной сферой.
Друзья, уехал на каникулы, когда вернусь не знаю, редко буду на связи. Чтобы вы здесь не разводили лишнего п*зд*жа в комментариях – ушел сам, ушел именно сейчас, потому что наконец появилось место делать то, что хотел. Нет, не в медийку. Мог никуда не идти, играть в компьютер и делать музычку, концерты, это все, но так мы с вами далеко не поедем,
– написал Однороженко.
Артист пообещал продолжать создавать музыку по возможности. И анонсировал интересные премьеры, что должны выйти в этом году.
Дмитрий Однороженко в военной форме / Фото из инстаграма группы
Какие звезды присоединились к ВСУ за последнее время
- Игорь Ласточкин – тренер и участник "Лиги смеха", украинский актер и юморист. Недавно Ласточкин намекнул, в какой бригаде и на каком направлении служит.
- Миша Крупин – певец и бывший лидер группы "Коррупция". Он принял присягу в день годовщины полномасштабного вторжения.
- Комик Сергей Вавилов – участник команды "Воробей", победившей в "Лиге смеха". Он не афишировал своей мобилизации публично – об этом рассказал его коллега Василий Байдак.