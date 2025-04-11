Сценарист "Лиги смеха" рассказал о мобилизации участников шоу и признался, есть ли у них "бронь"
- Участника команды "Лига смеха" мобилизовали перед съемками, и оказалось, что шоу не предоставляет "бронь" участникам.
- Около 40-50 бывших участников шоу находятся на фронте, некоторые из них погибли.
Участника команды популярного шоу "Лига смеха" мобилизовали непосредственно перед съемками программы. Об этом откровенно рассказал редактор проекта Андрей Чивурин.
Также он ответил на слухи о "брони" для участников программы. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-проект ТСН "Наедине".
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Так, выяснилось, что одного из участников команды "Скучная жизнь Гриши и Димы" мобилизовали перед съемками "Лиги смеха", поэтому пришлось менять команду.
По словам Андрея Чивурина, продюсеры всегда держат в резерве несколько команд именно для таких непредсказуемых ситуаций. Подобные вызовы остаются актуальными и сегодня.
Сейчас тоже будет такая ситуация, уже она есть, уже мы решаем ее. То есть, есть какая-то команда, которая прошла, а игроков уже мобилизовали. Так случилось, что фронтмен ушел в армию,
– поделился сценарист.
Он отметил, что "Лига смеха" не дает своим участникам "бронь" и поделился, что около 40-50 бывших участников шоу сейчас находятся на фронте, среди них уже есть и погибшие. Продюсерская команда пытается поддерживать связь с мобилизованными коллегами, регулярно присылая помощь.
Когда нам прилетает, что "вы все там прячетесь" и так далее, я уверен, что это прилетает не от людей, которые "на нуле". Это, скорее всего, люди, которые на диване. Считаю, что они не имеют права на такие нарекания,
– объяснил сценарист "Лиги смеха".
Стоит отметить, что среди известных участников проекта, которые сейчас защищают Украину, – популярный юморист Игорь Ласточкин, который добровольно вступил в ряды ВСУ.
Интервью с Андреем Чивуриным: смотрите видео онлайн
Заметим, на днях также стало известно, что умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун, который с 2022 года служил в ВСУ. Как сообщила его жена Ольга Гриценюк, Александр получил серьезное ранение во время выполнения боевого задания. Медики почти год боролись за жизнь военного, однако, к сожалению, спасти его не удалось.