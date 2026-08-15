Трижды выходила замуж и имеет статус многодетной мамы: что известно о личной жизни Подкопаевой

Лилия Подкопаева – украинская олимпийская чемпионка, завоевавшая две золотые медали на Олимпиаде 1996 года. Сегодня знаменитость живет далеко за океаном. Именно там она отмечает свой 48-й день рождения.

О достижениях спортсменки мы знаем и помним немало, поэтому в этот день 24 Канал подробнее расскажет о другой стороне медали Лилии Подкопаевой – о ее личной жизни.

Первый муж и усыновление сына

В 2004 году чемпионка вышла замуж за бизнесмена Тимофея Нагорного. По определенным причинам Подкопаева долгое время не могла забеременеть, поэтому супруги решились на процедуру усыновления. Их сыном стал мальчик Вадим. Интересно, что во время оформления документов выяснилось, что Лилия беременна, однако пара не отказалась от сына.

В конце 2006 года на свет появилась девочка Каролина, а ее крестной стала Ани Лорак. Сегодня звездные крестные не поддерживают связь.

Лилия Подкопаева с первым мужем и детьми / Фото из соцсетей

Ани Лорак и Лилия Подкопаева / Фото из инстаграма спортсменки

В 2009 году супруги развелись. Сама спортсменка не комментировала причины такого решения, а вот Тимофей сказал, что публичность негативно повлияла на его жену, и она стала равнодушной к чувствам некогда близкого человека.