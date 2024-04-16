Как сегодня живет Любко Дереш – культовый украинский писатель
- Любко Дереш, украинский писатель, проживает в Киеве и ведет активную литературную деятельность.
- В 2023 году Дереш запустил благотворительную продажу ранних произведений для поддержки военных подразделений, и время от времени анонсирует события в социальных сетях.
- Дереш известен своими произведениями, в частности "Культ", "Поклонение ящерице" и "Опустошение", и рекомендует их взрослой аудитории из-за использования сленга и нецензурной лексики.
Украинский писатель давно занял свое место среди лучших современников. Роман "Культ", который Любко Дереш издал еще в далеком 2002 году, принес ему первую славу.
Полное имя автора – Любомир. Родом он из городка Пустомыты, что на Львовщине. Но сегодня 36-летний Любко проживает в суетливом Киеве. Что известно о жизни писателя, почему он жил в Египте и где Дереш сейчас, читайте в материале Show24.
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Карьеры писателя и телеведущего
После окончания лицея Любко поступил на экономический факультет Львовского национального университета им. И. Франка. Первые романы мужчина начал писать с 16 лет, поэтому неудивительно, что его призванием стало именно писательство.
Роман "Культ" вышел в журнале "Четверг". В 2005 году был представлен на Лейпцигской книжной ярмарке, а в 2009 – издан на французском языке в издательстве "Сток". Впоследствии роман перевели и на другие языки.
Позже начали выходить в свет и другие знаковые книги автора.
- "Поклонение ящерице" (2002).
- "Немного тьмы" (2007).
- "Голова Якова" (2011) – над этим романом Дереш работал пять лет.
- "Последняя любовь Асуры Махараджа" (2015).
- "Опустошение" (2017) и другие.
Интересно, что свои книги Любко не рекомендует читать детям. Можно предположить, что это связано с тем, что в произведениях автор использует молодежный сленг и нецензурные слова.
В 2008 году Дереш начал вести программу "Книжная полка" на телеканале КРТ. Это была телепередача о литературе, где обсуждались книги, авторы, читательские тенденции и тому подобное.
Далее я пять лет и путешествовал, и пробовал себя в разных специальностях: и на телевидении, и в книжном магазине работал, и путешествовал. Наверное, можно сказать, что это был творческий кризис,
– рассказывал писатель в одном из интервью.
Почти год Любко жил в Египте, а после возвращения выпустил три книги: "Последняя любовь Асуры Мухараджа", "Песня о любви и вечности", "Миротворец".
Заметим, что в 2007 году автор выпустил первую детскую книгу "Странные дни Гани Грак".
Во время Революции Достоинства автор не мог писать о событиях в Украине, он отдал предпочтение учебе, преподаванию и литературным курсам.
Интересно, что о личной жизни писателя неизвестно ничего. Возможно, его сердце принадлежит буквам и словам на страницах, или же еще до сих пор не попался человек на пути, которого можно было бы назвать второй половинкой.
О личной жизни не рассказывает и звезда украинского шансона, Жанна Лтавская. Поклонники только могут догадываться, свободно ли сердце их любимицы.
Где сейчас и чем занимается Любко Дереш
Как известно, писатель живет и работает в Украине. В 2023 году Любко запустил благотворительную продажу ранних произведений, которые не выходили в свет. Вырученные средства пошли на поддержку 80-й ОДШБр и 215-го батальона 125-й ОБр ТрО.
В социальных сетях писатель не слишком активен, время от времени лишь публикует анонсы определенных событий.