Как сегодня живет Любко Дереш – культовый украинский писатель

Украинский писатель давно занял свое место среди лучших современников. Роман "Культ", который Любко Дереш издал еще в далеком 2002 году, принес ему первую славу.

Полное имя автора – Любомир. Родом он из городка Пустомыты, что на Львовщине. Но сегодня 36-летний Любко проживает в суетливом Киеве. Что известно о жизни писателя, почему он жил в Египте и где Дереш сейчас, читайте в материале Show24.

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Карьеры писателя и телеведущего

После окончания лицея Любко поступил на экономический факультет Львовского национального университета им. И. Франка. Первые романы мужчина начал писать с 16 лет, поэтому неудивительно, что его призванием стало именно писательство.

Роман "Культ" вышел в журнале "Четверг". В 2005 году был представлен на Лейпцигской книжной ярмарке, а в 2009 – издан на французском языке в издательстве "Сток". Впоследствии роман перевели и на другие языки.

Роман "Культ" / Фото из Википедии

Позже начали выходить в свет и другие знаковые книги автора.

"Поклонение ящерице" (2002).

"Немного тьмы" (2007).

"Голова Якова" (2011) – над этим романом Дереш работал пять лет.

"Последняя любовь Асуры Махараджа" (2015).

"Опустошение" (2017) и другие.

Интересно, что свои книги Любко не рекомендует читать детям. Можно предположить, что это связано с тем, что в произведениях автор использует молодежный сленг и нецензурные слова.

В 2008 году Дереш начал вести программу "Книжная полка" на телеканале КРТ. Это была телепередача о литературе, где обсуждались книги, авторы, читательские тенденции и тому подобное.

Далее я пять лет и путешествовал, и пробовал себя в разных специальностях: и на телевидении, и в книжном магазине работал, и путешествовал. Наверное, можно сказать, что это был творческий кризис,

– рассказывал писатель в одном из интервью.

Почти год Любко жил в Египте, а после возвращения выпустил три книги: "Последняя любовь Асуры Мухараджа", "Песня о любви и вечности", "Миротворец".

Заметим, что в 2007 году автор выпустил первую детскую книгу "Странные дни Гани Грак".

Во время Революции Достоинства автор не мог писать о событиях в Украине, он отдал предпочтение учебе, преподаванию и литературным курсам.

Любко Дереш / Фото с фейсбука писателя

Интересно, что о личной жизни писателя неизвестно ничего. Возможно, его сердце принадлежит буквам и словам на страницах, или же еще до сих пор не попался человек на пути, которого можно было бы назвать второй половинкой.

О личной жизни не рассказывает и звезда украинского шансона, Жанна Лтавская. Поклонники только могут догадываться, свободно ли сердце их любимицы.

Где сейчас и чем занимается Любко Дереш

Как известно, писатель живет и работает в Украине. В 2023 году Любко запустил благотворительную продажу ранних произведений, которые не выходили в свет. Вырученные средства пошли на поддержку 80-й ОДШБр и 215-го батальона 125-й ОБр ТрО.

В социальных сетях писатель не слишком активен, время от времени лишь публикует анонсы определенных событий.