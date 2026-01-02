Почти потеряла зрение: актрисе сериала "Поймать Кайдаша" нужна срочная операция
- Актрисе Любови Колесниковой, известной по сериалу "Поймать Кайдаша", нужна срочная операция из-за угрозы потери зрения.
- Продюсер Наталья Ворожбит призвала помочь 74-летней актрисе, опубликовав реквизиты для сбора средств на лечение.
У Любови Колесниковой, которая сыграла Палажку Соловьиху в сериале "Поймать Кайдаша" серьезные проблемы со здоровьем.
На фоне этого она не может работать. Об этом написала продюсер Наталья Ворожбит и призвала поклонников помочь 74-летней актрисе. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Ворожбит.
Любови Степановне срочно нужно сделать операцию, иначе она может потерять зрение.
Не видит одним глазом, на втором тоже почти потеряла зрение. Тимошка (внук Любови Колесниковой – 24 Канал) вырос, но навсегда остался ребенком на ее руках. Катастрофически не хватает денег и слепая бабушка не сможет им заниматься,
– написала продюсер.
Она оставила реквизиты пенсионной карты Колесниковой в своем посте, чтобы все желающие смогли поддержать актрису.
Что известно о Любови Колесниковой?
- Будущая актриса родилась в селе Остров на Житомирщине.
- Она уже около 60 лет работает на сцене и за это время успела сыграть сотни разноплановых ролей.
- Впервые на сцену театра Любовь вышла в тринадцать лет. Тогда она сыграла Анну в спектакле "Синие росы" по пьесе Николая Зарудного.
- После окончания школы присоединилась к Нежинскому театру имени М. Коцюбинского, где проработала семь лет.
- В 2010 году Колесникова получила художественную премию имени Марии Заньковецкой Национального союза театральных деятелей Украины.
- В 2018 году Любовь получила звание заслуженной артистки Украины за роль бабы Соньки в спектакле "Вий. Докудрама".