Умер звезда "Бешеных псов" и "Убить Билла" Майкл Мэдсен
- Актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в фильмах "Бешеные псы" и "Убить Билла", скончался 3 июля в возрасте 67 лет от сердечного приступа.
- За свою карьеру он сотрудничал с Квентином Тарантино и снялся во многих известных фильмах.
3 июля в возрасте 67 лет скончался актер Майкл Мэдсен. В течение 40-летней актерской карьеры он снялся в десятках фильмов.
Однако наиболее известен Медсен благодаря своему сотрудничеству с Квентином Тарантино. Он снискал славу благодаря ролям дерзких негодяев в фильмах "Бешеные псы" и "Убить Билла: Часть 2", передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
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Смерть Медсена
Актер умер утром 3 июля от сердечного приступа. Об этом сообщил его менеджер Рон Смит.
Напомним, что Майкл Мэдсен также сыграл в таких лентах, как
- "Военные игры" (1983)
- "Прирожденный талант" (1984)
- "Дорз" (1991)
- "Тельма и Луиза" (1991)
- "Освободите Вилли" (1993)
- "Вид" (1995)
- "Донни Браско" (1997)
- "Умри, но не сейчас" (2002)
- "Город грехов" (2005)
- "Очень страшное кино 4" (2006)
Слава – это обоюдоострый меч. Есть много благословений, но также много трудных моментов, которые с ней приходят. Думаю, это во многом из-за персонажей, которых я играл. Пожалуй, я был убедительнее, чем следовало бы. Люди действительно меня боятся. Они видят меня и говорят: "Ого, вот он!",
– говорил Мэдсен в 2018 году в интервью для THR.
Многие его последние фильмы были забыты.
"Иногда люди забывают, что нужно платить ипотеку, иногда – обучать детей. Не всегда можно выбирать лучший сценарий. Иногда участвуешь в проекте, в котором не стоило бы быть, и потом приходится жить с этим всю жизнь", – говорил актер.