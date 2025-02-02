Заставил "задонатить": Макс Барских вспомнил, как кинул россиян на 100 тысяч долларов

Украинский певец Макс Барских в начале полномасштабной войны пожертвовал крупную сумму на нужды украинцев. Частично эти средства состояли из "донатов" россиян. Артист рассказал, как это было.

До начала полномасштабного российского вторжения Макс Барских был среди артистов, выступавших в России. Но после 24 февраля 2022 года он отменил все запланированные концерты в стране-агрессоре. Певец решил не возвращать россиянам средства, которые те заплатили за билеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью артиста для Рамины Эсхакзай.

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Макс Барских рассказал, что добавил к деньгам россиян собственные средства, которые были на его карточках. Сумму в около 200 тысяч долларов он жертвовал на помощь Украине и всем, кто в этом нуждался.

Я не могу сказать точную сумму, потому что там были кроме этих денег еще и мои, которые я в начале войны собирал со всех своих карточек, чтобы помогать людям – всем, кому могу. Там все было в такой куче и отправлялось всем, кому нужно. Но там значительная сумма была, думаю, более 200 тысяч долларов. Денег россиян – около 100 тысяч долларов, а остальные – мои,

– поделился Макс Барских.

Как Макс Барских "пришел в себя" после вторжения России

Певец до 2022 года был безумно популярен в России: он ездил туда с концертами и получал награды на премиях. После вторжения Макс Барских запретил использовать свою музыку россиянам и вычеркнул страну из своей географии.

Со временем артист перешел на украинский язык, а также перевел русскоязычные хиты.

Недавно Макс Барских поддержал сбор средств на создание реабилитационного центра для помощи женщинам, которые пережили сексуальное насилие и российский плен.