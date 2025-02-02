Хотел усыновить ребенка: Макс Барских впервые заговорил о личной жизни и отцовстве

Певец Макс Барских впервые за долгое время раскрыл детали своей личной жизни, которой практически не делится. Он рассказал, когда были его последние долговременные отношения и задумывался ли он о том, чтобы стать отцом.

Макс Барских редко дает интервью и еще реже делится сокровенным. Но в последнем разговоре с Раминой Эсхакзай певец рассказал, что ему сложно найти любимого человека, передает 24 Канал. Причиной является его узнаваемость и насыщенный график.

К слову Где сейчас Макс Барских, который начал карьеру на "Фабрике звезд"

Прежде всего – это мой режим и график работы, что не позволяет мне быть в одном месте. Я не страдаю от этого, потому что понимаю, что не могу останавливаться. Так сложилось, что моя профессия меня ведет в разные уголки Украины или по всему миру. Сложно построить что-то действительно серьезное и долгосрочное. Когда ты на расстоянии, эта связь со временем теряется,

– заметил артист.

Макс Барских признался, что последний раз был в долговременных отношениях 6 – 7 лет назад. Исполнитель объяснил, что после 2014 года, когда началась его довольно успешная карьера, он не мог найти времени ни для себя, ни для семьи.

"Когда произошел первый большой успех, я почти круглосуточно работал. Было сложно не то, что построить отношения с кем-то, а даже для себя найти время. Я так работал почти до 2022 года. Когда началась полномасштабная война, жизнь изменилась полностью. Но мне нравится, как выглядит моя жизнь сейчас и мой график", – заметил певец.

Сейчас Макс Барских вдохновляется кратковременными романами и историями других людей, ведь хочет писать о глубоких чувствах и касаться сердец слушателей. Он назвал себя "амебой, которая плывет по течению без эмоций".

Макс Барских думал об усыновлении

Выяснилось, что Макс Барских в 25 лет посещал с подругой детдом и серьезно думал об усыновлении, но в то время не имел возможностей. Тогда он часто навещал одного мальчика.

Мне хотелось подарить любовь ребенку. Я сам тогда еще был ребенком. Чем дальше иду по жизни, тем больше понимаю, насколько это большая ответственность. Если у меня будут свои дети, они будут в тот момент, когда я уже осяду в одном месте и пойму, что смогу дать ребенку будущее, 95% своего времени, смогу нормально воспитывать, дарить любовь,

– сказал артист.

Макс Барских добавил, что не хочет повторять ошибок его родителей. Он признался, что в детстве был "сам по себе". Певец подчеркнул, что стремится быть другом для своего ребенка.