Такого во Дворце спорта еще не было: в Киеве прервался концерт Макса Барских

Вчера, 13 декабря, в киевском Дворце спорта состоялся сольный концерт Макса Барских. Шоу артиста не прошло без неприятностей. Дело в том, что произошли технические проблемы.

Во время концерта была почти часовая пауза, ведь заглючила техника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "что ты знаешь о Бобуле?".

Макс Барских исполнил песни из нового альбома "Город дождей", а дальше все пошло не по плану. Зрители в зале ждали 25 минут в темноте, а потом Алан Бадоев извинился и заверил, что через 10 минут все уладят. Но в конце концов посетители ждали еще полчаса. Впоследствии артист таки вышел на сцену и начал шутить.

На самом деле мне нужно было поехать домой поставить стирку, потому что у меня пока свет есть. Простите, что немного времени заняло. Надеюсь, вы здесь не скучали? Было время нажраться или нет? Мне хотелось, чтобы вы просто пьяненькие были,

– сказал Барских и продолжил выступление.

Отмечается, что после почти часовой паузы Барских "хорошо держался": говорил с залом между песнями, шутил и несколько раз извинился.

