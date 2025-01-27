Бывший сценарист "Квартала 95" ответил, имеют ли мужчины из коллектива бронь от мобилизации

Стендап-комик и бывший сценарист "Квартала 95" Макс Вышинский ответил на слухи, что все мужчины из студии имеют бронирование от мобилизации. Отметим, что он работал в команде 10 лет.

В интервью Алине Доротюк Вышинский опроверг информацию, что мужчины-кварталовцы имеют бронь, передает 24 Канал. Он рассказал, что три сценариста добровольно стали на защиту Украины.

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"Квартал" не является каким-то стратегическим предприятием для Украины. Было бы очень странно. Поэтому никто нас, конечно, не бронировал,

– заметил Макс Вышинский.

По словам стендап-комика, на некоторых телеканалах работников-мужчин бронировали от мобилизации. В то же время он отметил, что студия является продакшном, который создает продукт, а не большой компанией.

Брони у "95 Квартала" нет. Возможно, у кого-то есть какая-то индивидуальная: по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам. Возможно, у кого-то ребенок, жена по здоровью, к сожалению, подходят под ту категорию, за которой нужен уход. Возможно, такое есть, но я не знаю,

– высказался юморист.

Однако Вышинский отметил, что никогда не обсуждал это с другими сценаристами или актерами, поэтому утверждать не может. Юморист добавил, что его часто спрашивают о том, имеют ли мужчины из "Квартала 95" бронирование от мобилизации. Стендап-комик подчеркнул, что у него ее нет, и повестки он не получал.

Я как законопослушный гражданин в мае обновил данные. Я никуда не убегаю. Я настолько никуда не убегаю, что на моих афишах стендапа написаны дата и место, куда можно зайти,

– признался стендап-комик.

Интервью с Максом Вышинским: смотрите видео онлайн

Макс Вышинский ответил, боится ли получить повестку

Бывший сценарист студии "Квартал 95" вспомнил, что не шел в военкомат 24 февраля 2022 года. Мужчина признался, что очень боялся, а беременную жену отвез в Хмельницкий.

В моей системе координат надо быть или в ВСУ, или для ВСУ. Я начал волонтерить. Волонтерю до сих пор активно – это как работа: находить, это все передавать ребятам, собирать деньги и так далее. Если мне придет повестка, потому что данные мои есть во всех системах, я уже буду понимать, что мне с этим делать,

– сказал Вышинский.

Макс Вышинский добавил, что бежать и уклоняться от мобилизации не будет. В то же время отметил, что будет пытаться быть полезным в армии, чтобы его навыки "работали на победу". Кроме того, стендап-комик признался, что боится получить повестку, но пока не переживает о том, что будет дальше.

"Если откровенно сказать, я очень надеюсь, что на фронт не попаду. Просто надеюсь как человек. Я не хочу этого. Но если так произойдет, у меня уже холодная голова. И я постараюсь быть там полезным. Пока я здесь, я волонтер 24/7 – это не преувеличение", – добавил мужчина.