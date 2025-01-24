Это низкий жанр, – известный украинский певец резко высказался о творчестве Олега Винника

Известный украинский певец Максим Бородин сожалеет, что ранее резко высказался об Олеге Виннике, который отсиживается за границей. Тогда он назвал музыку своего коллеги "поверхностной" и "неискренней".

Бородин признался, что ему уже несколько раз припомнили такие слова о Виннике. Певцу жаль, что он постоянно "вынужден объяснять контекст", пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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В одном из интервью Слава Демин сказал Максиму Бородину, что его аудитория – "это девушки и женщины, которые раньше слушали Олега Винника". Певец ответил, что ему "очень больно от этого", и надеется, что это не его слушатели.

Тогда Бородин заявил, что не хотел бы быть в одной нише с Винником.

Мне кажется, это низкий жанр – тот, в котором он работает. Например, если бы мне сказали, что я похож на какую-то панк-группу, я бы тоже расстроился, потому что ничего не вижу с нами общего. Он работает на ту аудиторию, которой это все нравится. А меня расстраивает нарочитая неискренность этой музыки,

– объяснил Максим Бородин.

Артист добавил, что также расстроился бы, если бы сказали, что его песни похожи на "свадебные с Запада Украины". Кроме того, поделился, что ему чужда музыка, которую создает Олег Винник.

Максим Бородин считает, что не нужно было публично говорить о своем музыкальном вкусе.

Интервью с Максимом Бородиным: смотрите видео онлайн

Напомним, днях стало известно о новых концертах Олега Винника за рубежом. Так, 14 и 15 февраля певец выступит в Праге. Цена на билет – 3 000 чешских крон – это примерно 5000 гривен.

Интересно, что накануне Рождества Винник должен был дать концерт в Польше, но впоследствии его перенесли на 24 апреля 2025 года "по техническим причинам". В то же время пока билеты на выступление артиста плохо продаются.