Мама Вадима Яценко из хора "Гомон" показала дом, где он вырос, и рассказала о его детстве

Художественный руководитель и солист хора "Гомон" Вадим Яценко столкнулся с волной бешеной популярности после того, как ролик с его пением стал вирусным в сети. Оказывается, что у него с детства была любовь к музыке.

Мама Вадима Яценко Светлана показала дом, в котором вырос музыкант, и рассказала о его детстве. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Сніданок з 1+1". Светлана Яценко рассказала, что Вадим подпевал ей еще тогда, когда был малышом.

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Я пою: "А-а-а-а". Лежит этот ребенок, полтора годика, и повторяет за мной. Не поняла, что это такое. Когда начал говорить, от этого момента началось пение. Отец сделал ему микрофон из дерева, ему было два годика. Он с ним и спал, и ел, и играл. Затем от четырех лет у нас начался Александр Пономарев – "Серденько мое",

– поделилась мама дирижера



Дом Вадима Яценко / Скриншот из видео 1+1



Дом Вадима Яценко / Скриншот из видео 1+1



Вадим Яценко в детстве / Скриншот из видео 1+1

Светлана Яценко рассказала, что в их семье не было профессиональных музыкантов. Но она и бабушка Вадима пели в местном хоре, куда брали и Вадима. В 9 лет его заметили и пригласили в Киевскую музыкальную школу имени Николая Лысенко.

"Это было очень трудно. Школа-интернат, а он сидит из пластилина дом наш лепит. Ребенок скучал по дому, по маме. У меня было очень много раз, когда все, я хочу забрать ребенка. Больше всего боялась, что когда Вадим вырастет и скажет: "Ты не мама, ты мачеха! Зачем ты меня сдала?". Но он меня поблагодарил", – вспомнила Светлана Яценко.



Вадим Яценко в юности / Скриншот из видео 1+1

После музыкальной школы Вадим поступил на дирижерский факультет консерватории, а затем впервые появился на телевидении – в "Голосе страны". Хотя ему не удалось покорить судей, на тот момент он стал главным хормейстером во Львовской национальной опере. Впоследствии пригласили и в хор "Гомон".

Напомним, ранее Вадим Яценко вспоминал, что спрашивал на "Голосе страны" у кого-то из съемочной команды, как будет лучше давать комментарий. Ему ответили, что надо на русском языке. Ведь тогда отношение общества к языковому вопросу было другим.