20 августа, 09:14
"Мама" Верки Сердючки впервые за долгое время показалась со своей мамой: редкое фото
Основні тези
- Инна Белоконь, известная как "мама" Верки Сердючки, поделилась редким фото со своей мамой и поздравила ее с днем рождения на своей инстаграм-странице.
"Мама" Верки Сердючки порой в своих соцсетях делится кадрами из личного архива. Так, на днях она показала редкое фото со своей мамой.
Она публично поздравила ее с днем рождения. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Инны Белоконь.
Так, артистка распространила фотографию, где они с мамой сфотографировались на фоне красивой фотозоны в праздничных нарядах, и трогательно ее поздравила.
Ты самая лучшая, любимая, самая дорогая. Живи счастливо, а мы всегда рядом,
– отметила под фото "мама" Сердючки.
Заметим, что весной прошлого года "мама" Верки Сердючки стала бабушкой. Ее дочь Яна родила дочь. Недавно Инна Белоконь поделилась фото внучки.
