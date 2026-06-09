С "хорошими русскими" и Лободой: "Мисс Украина" с размахом отпраздновала 31-летие в Сен-Тропе
Украинская модель и победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша с размахом отпраздновала 31-летие на элитном французском курорте Сен-Тропе. Гостей развлекали "хорошие русские" и Светлана Лобода.
Паша поделилась фото и видео со дня рождения, прошедшего на роскошной вилле, на своей странице в инстаграме. Во время праздника модель и ее муж узнали пол будущего ребенка.
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Маргарита Паша пригласила на празднование дня рождения около 30 гостей. Присутствующих развлекали звезды российского шоубизнеса: шоумен Максим Галкин и телеведущая Екатерина Варнава.
Выступала на празднике украинская певица Светлана Лобода, однако она исполняла русскоязычный репертуар. В частности, прозвучали треки "Текила-любовь" и "SuperSTAR".
День рождения Маргариты Паши / Видео с телеграм-канала INSTAМания
Российские пропагандистские СМИ пишут, что вместе с Галкиным и Варнавой вечеринку вел бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон. На видео слышно, что они говорили на русском языке.
В конце вечера Маргарита Паша и ее муж устроили гендер-пати, где узнали, что у них будет мальчик. В сети пишут, что избранником модели является бизнесмен Александр Гузенко.
Мы думали, что будем скрывать мое состояние до последнего – почти до самых родов. Но так совпало, что животик начал расти именно к моему дню рождения. И я попросила мужа подарить мне долгожданный праздник и именно во время него узнать, кого мы ждем,
– рассказала "Мисс Украина 2019".
Кто такая Маргарита Паша и чем она скандальна?
- Маргарита Паша родилась в России, но в 3 года с семьей переехала в Харьков.
- В 2015 году модель приняла участие в конкурсе "Мисс Украина", где получила титул Miss Ukraine International.
- В 2019 году Маргарита стала обладательницей титула "Мисс Украина". Так, она представила Украину на конкурсе "Мисс Мира", где вошла в топ-40.
- В том же году Екатерина Осадчая рассказала, что Паша отказалась давать интервью для программы "Светская жизнь" на украинском. Впоследствии модель заявила, что будет общаться на том языке, на котором хочет.
- Маргарита оказалась в центре еще одного скандала. Дело в том, что она не смогла ответить на вопрос "чей Крым". Модель заявила, что полуостров принадлежит "всем людям".