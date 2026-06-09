Паша поділилась фото та відео з дня народження, що пройшло на розкішній віллі, на своїй сторінці в інстаграмі. Під час свята модель та її чоловік дізналися стать майбутньої дитини.

Не пропустіть Вікторія Білан офіційно розлучилась з Володимиром Ращуком, який зраджував їй

Маргарита Паша запросила на святкування дня народження близько 30 гостей. Присутніх розважали зірки російського шоубізнесу: шоумен Максим Галкін і телеведуча Катерина Варнава.

Виступала на святі українська співачка Світлана Лобода, проте вона виконувала російськомовний репертуар. Зокрема, прозвучали треки "Текила-любовь" і "SuperSTAR".

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

День народження Маргарити Паші / Відео з телеграм-каналу INSTAМАНІЯ

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що разом з Галкіним і Варнавою вечірку вів колишній резидент Comedy Club Ігор Меєрсон. На відео чутно, що вони говорили російською мовою.

Наприкінці вечора Маргарита Паша та її чоловік влаштували гендер-паті, де дізналися, що в них буде хлопчик. У мережі пишуть, що обранцем моделі є бізнесмен Олександр Гузенко.

Ми думали, що будемо приховувати мій стан до останнього – майже до самих пологів. Але так збіглося, що животик почав рости саме до мого дня народження. І я попросила чоловіка подарувати мені довгоочікуване свято і саме під час нього дізнатися, кого ми чекаємо,

– розповіла "Міс Україна 2019".

Хто така Маргарита Паша та чим вона скандальна?