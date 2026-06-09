Паша поділилась фото та відео з дня народження, що пройшло на розкішній віллі, на своїй сторінці в інстаграмі. Під час свята модель та її чоловік дізналися стать майбутньої дитини.
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Маргарита Паша запросила на святкування дня народження близько 30 гостей. Присутніх розважали зірки російського шоубізнесу: шоумен Максим Галкін і телеведуча Катерина Варнава.
Виступала на святі українська співачка Світлана Лобода, проте вона виконувала російськомовний репертуар. Зокрема, прозвучали треки "Текила-любовь" і "SuperSTAR".Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
День народження Маргарити Паші / Відео з телеграм-каналу INSTAМАНІЯ
Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що разом з Галкіним і Варнавою вечірку вів колишній резидент Comedy Club Ігор Меєрсон. На відео чутно, що вони говорили російською мовою.
Наприкінці вечора Маргарита Паша та її чоловік влаштували гендер-паті, де дізналися, що в них буде хлопчик. У мережі пишуть, що обранцем моделі є бізнесмен Олександр Гузенко.
Ми думали, що будемо приховувати мій стан до останнього – майже до самих пологів. Але так збіглося, що животик почав рости саме до мого дня народження. І я попросила чоловіка подарувати мені довгоочікуване свято і саме під час нього дізнатися, кого ми чекаємо,
– розповіла "Міс Україна 2019".
Хто така Маргарита Паша та чим вона скандальна?
- Маргарита Паша народилася в Росії, але в 3 роки з родиною переїхала до Харкова.
- У 2015 році модель взяла участь у конкурсі "Міс Україна", де отримала титул Miss Ukraine International.
- У 2019 році Маргарита стала володаркою титулу "Міс Україна". Так, вона представила Україну на конкурсі "Міс Світу", де увійшла в топ-40.
- Того ж року Катерина Осадча розповіла, що Паша відмовилась давати інтерв'ю для програми "Світське життя" українською. Згодом модель заявила, що спілкуватиметься тією мовою, якою хоче.
- Маргарита опинилася в центрі ще одного скандалу. Річ у тім, що вона не змогла відповісти на питання "чий Крим". Модель заявила, що півострів належить "усім людям".