Відповідний допис Білан опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Сьогодні я офіційно звільнилася. Потроху витягую зі спини ножі, відмиваюсь від брехні, зради й розчарування. На суд він (Володимир Ращук – 24 Канал) не з'явився, бо ж "у війську і не може прийти". Чергове брехливе клопотання і чергові виправдовування,

– зазначила акторка.

За словами Вікторії Білан, на суді вона розповіла правду про стосунки з колишнім чоловіком. Акторка стверджує, що Ращук уже давно не цікавиться життям їхнього 8-місячного сина Яреми, хоча досі називає себе батьком. Жінка додала, що Володимир не допомагає дитині й заявила про відсутність "відповідальності й чоловічої гідності".

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Я більше не хочу тягнути цю історію. Не хочу, щоб мене та моїх дітей асоціювали з людиною, яка не знайшла в собі сміливості навіть прийти до суду й подивитися мені в очі,

– наголосила Вікторія.

Білан розповіла, що суд пропонував дати час на примирення, але вона відмовилась, бо вважає, що воно "можливе лише там, де є правда, повага, відповідальність і хоча б бажання залишатися людиною у найважчі моменти".

Сьогодні я поставила крапку, і це бодай одне з найкращих і найважливіших рішень у моєму житті, бо я нарешті звільнилась від людини, поруч з якою я втрачала себе. Від таких треба не просто йти, а втікати без страху і без жалю. Бо найстрашніше не самотність. Найстрашніше жити поруч із людиною, яка тебе знецінює і знищую брехнею й боягузтвом,

– додала вона.

Наприкінці Вікторія заявила, що хотіла віддати речі Володимиру, "але не було кому", тому вона викинула їх на смітник.

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