Соответствующее сообщение Билан опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Сегодня я официально освободилась. Понемногу вытаскиваю из спины ножи, отмываюсь от лжи, измены и разочарования. На суд он (Владимир Ращук – 24 Канал) не явился, потому что "в армии и не может прийти". Очередное лживое ходатайство и очередные оправдания,

– отметила актриса.

По словам Виктории Билан, на суде она рассказала правду об отношениях с бывшим мужем. Актриса утверждает, что Ращук уже давно не интересуется жизнью их 8-месячного сына Яремы, хотя до сих пор называет себя отцом. Женщина добавила, что Владимир не помогает ребенку и заявила об отсутствии "ответственности и мужского достоинства".

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Я больше не хочу тянуть эту историю. Не хочу, чтобы меня и моих детей ассоциировали с человеком, который не нашел в себе смелости даже прийти в суд и посмотреть мне в глаза,

– подчеркнула Виктория.

Билан рассказала, что суд предлагал дать время на примирение, но она отказалась, потому что считает, что оно "возможно только там, где есть правда, уважение, ответственность и хотя бы желание оставаться человеком в самые трудные моменты".

Сегодня я поставила точку, и это хотя бы одно из лучших и важнейших решений в моей жизни, потому что я наконец освободилась от человека, рядом с которым я теряла себя. От таких надо не просто уходить, а бежать без страха и без сожаления. Потому что самое страшное не одиночество. Страшнее всего жить рядом с человеком, который тебя обесценивает и уничтожает ложью и трусостью,

– добавила она.

В конце Виктория заявила, что хотела отдать вещи Владимиру, "но не было кому", поэтому она выбросила их на помойку.

Развод Виктории Билан и Владимира Ращука: главное