Соответствующее сообщение Билан опубликовала на своей странице в инстаграме.
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Сегодня я официально освободилась. Понемногу вытаскиваю из спины ножи, отмываюсь от лжи, измены и разочарования. На суд он (Владимир Ращук – 24 Канал) не явился, потому что "в армии и не может прийти". Очередное лживое ходатайство и очередные оправдания,
– отметила актриса.
По словам Виктории Билан, на суде она рассказала правду об отношениях с бывшим мужем. Актриса утверждает, что Ращук уже давно не интересуется жизнью их 8-месячного сына Яремы, хотя до сих пор называет себя отцом. Женщина добавила, что Владимир не помогает ребенку и заявила об отсутствии "ответственности и мужского достоинства".Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Я больше не хочу тянуть эту историю. Не хочу, чтобы меня и моих детей ассоциировали с человеком, который не нашел в себе смелости даже прийти в суд и посмотреть мне в глаза,
– подчеркнула Виктория.
Билан рассказала, что суд предлагал дать время на примирение, но она отказалась, потому что считает, что оно "возможно только там, где есть правда, уважение, ответственность и хотя бы желание оставаться человеком в самые трудные моменты".
Сегодня я поставила точку, и это хотя бы одно из лучших и важнейших решений в моей жизни, потому что я наконец освободилась от человека, рядом с которым я теряла себя. От таких надо не просто уходить, а бежать без страха и без сожаления. Потому что самое страшное не одиночество. Страшнее всего жить рядом с человеком, который тебя обесценивает и уничтожает ложью и трусостью,
– добавила она.
В конце Виктория заявила, что хотела отдать вещи Владимиру, "но не было кому", поэтому она выбросила их на помойку.
Развод Виктории Билан и Владимира Ращука: главное
- В апреле Владимир Ращук сообщил, что разошелся с супругой. Актер признался, что полюбил другую женщину, и подтвердил, что уже находится в других отношениях.
- Впоследствии Виктория Билан дала интервью Алине Доротюк, где рассказала собственную правду о браке с мужем. Актриса рассказала, что Ращук изменял ей во время беременности. Несколько раз женщина прощала Владимиру, но он продолжал поддерживать связь с любовницей, с которой, кстати, знаком 20 лет.
- Пока Виктория не раскрыла, разделили ли они опеку над сыном. Но ранее актриса рассказывала, что не общается с бывшим мужем. Ращука даже не было на крещении Яремы.