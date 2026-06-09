Паша поделилась фото и видео со дня рождения, прошедшего на роскошной вилле, на своей странице в инстаграме. Во время праздника модель и ее муж узнали пол будущего ребенка.

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Маргарита Паша пригласила на празднование дня рождения около 30 гостей. Присутствующих развлекали звезды российского шоубизнеса: шоумен Максим Галкин и телеведущая Екатерина Варнава.

Выступала на празднике украинская певица Светлана Лобода, однако она исполняла русскоязычный репертуар. В частности, прозвучали треки "Текила-любовь" и "SuperSTAR".

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День рождения Маргариты Паши / Видео с телеграм-канала INSTAМания

Российские пропагандистские СМИ пишут, что вместе с Галкиным и Варнавой вечеринку вел бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон. На видео слышно, что они говорили на русском языке.

В конце вечера Маргарита Паша и ее муж устроили гендер-пати, где узнали, что у них будет мальчик. В сети пишут, что избранником модели является бизнесмен Александр Гузенко.

Мы думали, что будем скрывать мое состояние до последнего – почти до самых родов. Но так совпало, что животик начал расти именно к моему дню рождения. И я попросила мужа подарить мне долгожданный праздник и именно во время него узнать, кого мы ждем,

– рассказала "Мисс Украина 2019".

Кто такая Маргарита Паша и чем она скандальна?