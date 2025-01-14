Melovin ответил на заявление Безуглой, что быть представителем ЛГБТ – "психофизиологическое отклонение"

На днях народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что быть представителем ЛГБТ-сообщества – "это не норма, а психофизиологическое отклонение". На ее слова уже отреагировал певец Melovin, который совершил каминг-аут на фестивале Atlas Weekend в 2021 году.

На своей фейсбук-странице Безуглая написала, что "не имеет ничего против представителей ЛГБТ, людей с ожирением и т.д.". Однако, по ее мнению, эти состояния "являются отклонениями от нормы или с научной точки зрения болезнями", передает 24 Канал.

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Например, родиться геем, иметь псориаз или аллергию на пенициллин – это состояния, которые сопровождают человека в течение жизни. Они накладывают определенные ограничения на реализацию личности – как физические, так и социальные, нуждаются в сопровождении,

– высказалась Марьяна Безуглая.

Народный депутат добавила: "человек с гомосексуальной ориентацией, вероятно, не сможет или не будет иметь желания родить ребенка, а значит, может выпасть из процесса естественного отбора и передачи своей генетики следующим поколениям, включения в алгоритмы развития человечества в течение тысячелетий".

В то же время Безуглая подчеркнула – важно, чтобы все люди жили полноценной жизнью, и выступила против дискриминации. Однако она считает недопустимыми "выпячивание отклонений как нормы и подмену понятий".

Короче говоря, ситуация, когда гетеросексуальное население чувствует себя "лишь одним из вариантов", а люди получают гранты на бодипозитив и выпускают видео, как "классно быть за 100 килограммов, ничего не менять, ты прекрасна, поверь в себя ...". Мы должны поддерживать друг друга, признавать разнообразие и уважать каждого человека, но это не значит игнорировать научные и эволюционные аспекты реальности,

– отметила народный депутат.

Melovin отреагировал на заявление Безуглой

На заявление Марьяны Безуглой о представителях ЛГБТ-сообщества отреагировал Melovin. Он отметил, что было бы хорошо принять закон, чтобы народных депутатов перед избранием проверяли "на наличие психических расстройств". Артист считает, что украинцы должны "на начальных этапах понимать когнитивные способности того или иного контрагента".

Анализ причинно-следственных связей, сделанных госпожой депутатом, небезосновательно подвергаю сомнениям (иронически обеспокоен). Впечатление, будто мне в одной тарелке смешали борщ и щи, а на десерт предлагают компот с мухой,

– заявил Melovin.

Певец отметил, что Безуглой "удалось поднять важную тему для горячего хайп-дискута", а люди сделают свои выводы. Melovin считает, что "сравнение ориентации человека с ожирением и псориазом является прекрасным заголовком и проверкой социума на невежество". Он отметил, что в подобных ситуациях нужно критически мыслить.