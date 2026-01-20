Снялся в фильме Байдака и собирал миллионы на ВСУ: где сейчас звезда "Лиги смеха" Марк Куцевалов

Марк Куцевалов – один из самых загадочных украинских юмористов. Он стал победителем "Лиги смеха" благодаря своему нестандартному и оригинальному юмору. Однако немало страниц его биографии остаются для фанов неизвестными.

Марк Куцевалов уже не так часто появляется на телевидении, но остается известным украинским комиком. 24 Канал расскажет, где юморист сейчас и чем занимается во время полномасштабной войны.

Что известно о Марке Куцевалове?

Марк Куцевалов родился и вырос в Черноморске, что в Одесской области. С детства он чувствовал тягу к творчеству и юмору, участвовал в различных постановках, также занимался плаванием. Учился в Одессе в техникуме промышленной автоматики, а затем в академии холода (в 2012 году это заведение присоединили к ОНАПТ).



Марк Куцевалов в детстве / Фото из инстаграма Марка Куцевалова

В 19 лет Марк Куцевалов впервые появился на телевидении – тогда он принял участие в шоу "Танцуют все", но потерпел неудачу. Хоть и повеселил публику и судей.

Марк Куцевалов на "Танцуют все": смотрите видео онлайн

В 2016 году Марк Куцевалов принял участие во втором сезоне проекта "Лига смеха" в образе "Прозрачного гонщика". Вместе со звездным наставником Игорем Ласточкиным ему удалось одержать победу. Хотя впоследствии комик вспоминал об этом опыте неоднозначно.

Я очень не хотел играть. Я тогда был бунтарем, слился на телевидение, мне все не нравилось. Для меня все было дико. А выступления шли как по маслу: проходил дальше, побеждал, аудитория набиралась. Но я этого не хотел. Потом меня начали приглашать на выступления, а я вообще к этому был не готов,

– признавался Марк Куцевалов.

"Прозрачный гонщик" запомнился многим зрителям, ведь юмор Марка был уникальным и не похожим на другие. Часть номера озвучивал записанный голос, а сам юморист появлялся на сцене изредка и вел себя нестандартно.

Марк Куцевалов на "Лиге смеха": смотрите видео онлайн

После проекта Марк Куцевалов участвовал в других телепроектах, выступал со стендапом, был гостем различных шоу на ютубе. 30 декабря 2025 года Марку исполнился 31 год.

Личная жизнь и "Пара на миллион"

В интервью Анатолию Анатоличу 4 года назад Марк Куцевалов заявил, что в 19 лет стал отцом. Однако впоследствии юморист признался, что просто шутил.

В 2021 году Марк стал участником проекта "Пара на миллион". Его партнершей стала блогерша и флористка Настя Талпа (сейчас – Скальницкая). Паре удалось найти общий язык на шоу, однако вне камер им не удалось построить отношения.

Романтика была, но мы очень разные. Но вспоминать об этих временах – по-особенному ценно для меня. Хотя психологически было очень трудно, но воспоминания очень приятные,

– рассказывал Марк Куцевалов.



Марк и Настя / Фото из инстаграма Насти Скальницкой

Сейчас Марк не рассказывает о личной жизни и держит ее в тайне.

"Я не знаю точно, хочу ли я детей, но знаю, что я им могу дать: воспитание и менталитет. Я бы хотел, чтобы мой ребенок пошел в большой спорт", – делился комик.

Благотворительные походы Марка Куцевалова

Как рассказывал юморист, он всегда любил ходить. Еще во время учебы он ходил пешком из Черноморска в Одессу, чтобы скоротать время и намеренно опоздать в техникум. Во время полномасштабного вторжения он превратил хобби в способ помощи Вооруженным Силам.

В августе 2022 года Марк отправился в благотворительный реалити поход из Черноморска до Говерлы: он прошел 850 километров и собрал почти 2,8 миллиона гривен. Юморист приобрел 3 кареты скорой помощи и авто для военных.

В декабре Куцевалов отправился уже во второй поход – из Киева в Херсон. Он собрал около 2,5 миллионов гривен на Starlink в пункты обогрева в Херсоне.

В октябре 2023 Марк отправился уже в третий поход из села Деловое (географического центра Европы) в село Марьяновка в Черкасской области (центра страны). Целью сбора было 40 миллионов гривен на 6 машин для гражданского разминирования деоккупированной территории – сбор проводился вместе с Фондом Притулы.

Где сейчас Марк Куцевалов?

Марк Куцевалов активно ведет свой блог и снимает юмористические видео. Он также является частым гостем различных проектов и шоу на ютубе.

Из недавних работ Марка Куцевалова – роль волка в фильме-мюзикле Василия Байдака "Жил пес Сирко".

"Жил пес Сирко": смотрите тизер онлайн