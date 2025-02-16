Маша Ефросинина показала редкое фото с 21-летней дочерью: "Главная девочка моей жизни"
Дочери Маши Ефросининой не нравится быть медийной. Следовательно, телеведущая редко постит фото с Наной.
В то же время на днях она все же выставила свежую фотографию 21-летней девушки. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Марии.
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Так, по случаю дня рождения Наны, которое она отмечает 16 февраля, Ефросинина опубликовала пост, где показала фотографию с фотосессии с дочкой. На трогательном фото Мария с Наной, одеты в белый верх, нежно прижались головами друг к другу.
С днем рождения, главная девочка моей жизни,
– отметила под публикацией телеведущая.
В комментариях под постом Нану также поздравила Даша Квиткова, TAYANNA, Ирина Монатик, alyona alyona и другие.
Украинские звезды поздравили дочь Маши Ефросининой с днем рождения / Скриншот из инстаграма
Кроме того, Мария выставила инстаграм-сторис, где показала еще одну новую фотографию с дочкой. Телеведущая отметила, что Нана – это ее лучшая подруга, "открытая правда в глаза", самая увлекательная собеседница и самая авторитетная fashion советница.
Только мы вдвоем знаем сколько всего наполняет наши отношения и это принадлежит только нам с тобой. Спасибо тебе, моя взрослая душа,
– отметила телеведущая.
Маша Ефросинина высказалась о своей дочери / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о дочери Маши Ефросининой
- Несмотря на медийность матери, девушка сознательно избегает публичности.
- В 2021 году Нана поступила в колледж в Канаду, однако из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений ей пришлось завершить обучение экстерном.
- После этого девушка поступила в университет в Нидерландах. Сейчас она учится на политолога в Амстердаме.