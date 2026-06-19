Признаю свой факап, – Ефросинина сделала новое заявление после скандального интервью с Мартыновской

Маша Ефросинина вновь прокомментировала интервью с Ольгой Мартыновской, из-за которого разгорелся скандал. Интервьюер признала, что допустила несколько ошибок.

Соответствующий пост Ефросинина опубликовала в Threads.

К слову , Мартыновская, которую обвинили в жестоком обращении с животными, сделала новое заявление

Маша Ефросинина заявила, что внимательно прочитала замечания людей по поводу её интервью с Ольгой Мартыновской и всё обдумала. Интервьюер не сразу поняла, каких ошибок допустила.

Первая – во время разговора я не прервала Ольгу четко и не подчеркнула, что так обращаться с животными недопустимо. Это нужно было сделать сразу. Вторая – в опубликованном интервью остался этот фрагмент. Третья – мы вырезали его после первых реакций, но до этого дали некорректное объяснение,

– отметила Ефросинина.

Также Маша признала, что её первый комментарий после скандала был далёк "от реального понимания проблемы".

Я чётко понимаю и признаю свой факап. Спасибо всем тем, кто справедливо на него указал. Я искренне прошу прощения за свои ошибки,

– добавила она.

Что нужно знать о скандале?

11 июня на YouTube-канале Маши Ефросининой вышло интервью с Ольгой Мартыновской. Во время беседы шеф-повар рассказала, что в детстве "бросала кошек через крышу" и привязывала петарды к их хвостам.

После этого Мартыновскую обвинили в жестоком обращении с животными. Впоследствии она записала видеообращение, в котором принесла извинения. Ольга подчеркнула, что не одобряет издевательства над животными.

Ефросинина также извинилась и заявила, что фраза шеф-повара была "неудачной гиперболой", а не реальной историей из её детства, и не имела целью оправдание насилия в отношении животных.

На скандал отреагировали в UAnimals. В организации подчеркнули, что "жестокость недопустима в любом возрасте и ни при каких обстоятельствах не может быть частью теплых ностальгических воспоминаний".

Также зоозащитники отметили, что популярность – это прежде всего ответственность, и добавили, что люди, в частности дети, слышащие подобные истории, могут нормализовать жестокость.