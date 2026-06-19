Відповідний допис Єфросиніна опублікувала в Threads.

До теми Мартиновська, яку звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами, зробила нову заяву

Маша Єфросиніна заявила, що уважно прочитала зауваження людей щодо її інтерв'ю з Ольгою Мартиновською, та все обдумала. Інтерв'юерка не одразу зрозуміла, яких помилок припустилася.

Перша – під час розмови я не перервала Ольгу чітко і не наголосила, що так поводитися з тваринами неприпустимо. Це треба було зробити відразу. Друга – у випущеному інтерв'ю залишився цей фрагмент. Третя – ми вирізали його після перших реакцій, але до цього дали некоректне пояснення,

– зазначила Єфросиніна.

Також Маша визнала, що її перший коментар після скандалу був далеким "від реального розуміння проблеми".

Я чітко розумію та визнаю свій факап. Дякую всім тим, хто на нього справедливо вказав. Я щиро прошу вибачення за свої помилки,

– додала вона.

Що треба знати про скандал?

11 червня на ютуб-каналі Маші Єфросиніної вийшло інтерв'ю з Ольгою Мартиновською. Під час розмови шеф-кухарка розповіла, що в дитинстві "кидала котів через дах" і прив'язувала петарди до їхніх хвостів.

Після цього Мартиновську звинуватили в жорстокому поводження з тваринами. Згодом вона записала відеозвернення, в якому попросила вибачення. Ольга наголосила, що не підтримує знущання з тварин.

Єфросиніна також перепросила й заявила, що фраза шеф-кухарки була "невдалою гіперболою", а не реальною історією з її дитинства, й не мала на меті нормалізацію насильства щодо тварин.

На скандал відреагували в UAnimals. В організації підкреслили, що "жорстокість неприпустима в будь-якому віці й за жодних обставин не може бути частиною теплих ностальгічних спогадів".

Також зоозахисники зазначили, що популярність – це насамперед відповідальність, і додали, що люди, зокрема діти, які чують подібні історії, можуть нормалізувати жорстокість.