Маша Ефросинина ответила, за что может ударить человека
- Маша Ефросинина заявила, что может ударить человека за оскорбление своих родных, в частности детей.
- Она отметила, что готова защищать честь своей семьи от ложных обвинений в социальных сетях.
Маша Ефросинина рассказала, за что может ударить человека. Инфлуенсерка призналась, что когда речь идет об оскорблении ее родных.
Об этом она заявила в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на "Утро в большом городе".
За оскорбление моих детей (может ударить – Show 24). Если мне в глаза кто-то скажет что-то плохое, неправдивое из того, что несется в соцсетях о деятельности моего мужа, вероятно, я смогу дать по морде за это,
– сказала Маша Ефросинина.
Что известно о семье Маши Ефросининой?
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев познакомились возле киоска в Ялте в начале 2000-х годов. Мужчина спросил, мог ли где-то видеть девушку, хотя тогда ее уже знала вся страна благодаря программе "Подъем".
Так, между ними завязались отношения, хотя Тимур делал паузу. Позже он объяснял, что любил Машу, однако не ожидал, что его женой будет успешная телеведущая.
Впоследствии Хромаев таки сделал предложение Ефросининой. В 2003 году влюбленные отпраздновали свадьбу, а уже в следующем году на свет появилась их дочь Нана.
В 2013 году Маша и Тимур взяли паузу и год жили отдельно, однако затем возобновили отношения. В 2014 году инфлуенсерка родила сына Александра.
Во время полномасштабного вторжения муж инфлуенсерки стал на защиту Украины.
На днях Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отпраздновали годовщину брака, о которой оба забыли.