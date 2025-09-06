Маша Єфросиніна відповіла, за що може вдарити людину
- Маша Єфросиніна заявила, що може вдарити людину за образу своїх рідних, зокрема дітей.
- Вона зазначила, що готова захищати честь своєї сім'ї від неправдивих звинувачень у соціальних мережах.
Маша Єфросиніна розповіла, за що може вдарити людину. Інфлуенсерка зізналась, що коли йдеться про образу її рідних.
Про це вона заявила у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на "Ранок у великому місті".
За образу моїх дітей (може вдарити – Show 24). Якщо мені в очі хтось скаже щось погане, неправдиве з того, що несеться в соцмережах про діяльність мого чоловіка, мабуть, я зможу дати по пиці за це,
– сказала Маша Єфросиніна.
Що відомо про сім'ю Маші Єфросиніної?
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв познайомилися біля кіоску в Ялті на початку 2000-х років. Чоловік запитав, чи міг десь бачити дівчину, хоча тоді її вже знала вся країна завдяки програмі "Підйом".
Так, між ними зав'язалися стосунки, хоча Тимур робив паузу. Пізніше він пояснював, що кохав Машу, проте не очікував, що його дружиною буде успішна телеведуча.
Згодом Хромаєв таки освідчився Єфросиніній. У 2003 році закохані відсвяткували весілля, а вже наступного року на світ з'явилася їхня донька Нана.
У 2013 році Маша і Тимур взяли паузу і рік жили окремо, однак потім відновили стосунки. У 2014 році інфлуенсерка народила сина Олександра.
Під час повномасштабного вторгнення чоловік інфлуенсерки став на захист України.
Днями Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв відсвяткували річницю шлюбу, про яку обидва забули.