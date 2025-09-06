Укр Рус
6 вересня, 16:00
3

Маша Єфросиніна відповіла, за що може вдарити людину

Марія Примич
Основні тези
  • Маша Єфросиніна заявила, що може вдарити людину за образу своїх рідних, зокрема дітей.
  • Вона зазначила, що готова захищати честь своєї сім'ї від неправдивих звинувачень у соціальних мережах.

Маша Єфросиніна розповіла, за що може вдарити людину. Інфлуенсерка зізналась, що коли йдеться про образу її рідних.

Про це вона заявила у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на "Ранок у великому місті".

За образу моїх дітей (може вдарити – Show 24). Якщо мені в очі хтось скаже щось погане, неправдиве з того, що несеться в соцмережах про діяльність мого чоловіка, мабуть, я зможу дати по пиці за це, 
– сказала Маша Єфросиніна. 

Що відомо про сім'ю Маші Єфросиніної?

  • Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв познайомилися біля кіоску в Ялті на початку 2000-х років. Чоловік запитав, чи міг десь бачити дівчину, хоча тоді її вже знала вся країна завдяки програмі "Підйом".

  • Так, між ними зав'язалися стосунки, хоча Тимур робив паузу. Пізніше він пояснював, що кохав Машу, проте не очікував, що його дружиною буде успішна телеведуча. 

  • Згодом Хромаєв таки освідчився Єфросиніній. У 2003 році закохані відсвяткували весілля, а вже наступного року на світ з'явилася їхня донька Нана. 

  • У 2013 році Маша і Тимур взяли паузу і рік жили окремо, однак потім відновили стосунки. У 2014 році інфлуенсерка народила сина Олександра. 

  • Під час повномасштабного вторгнення чоловік інфлуенсерки став на захист України. 

  • Днями Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв відсвяткували річницю шлюбу, про яку обидва забули. 