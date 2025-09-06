Про це вона заявила у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на "Ранок у великому місті".

Дивіться також Єфросиніна неочікувано знялась у кліпі Полякової: як відреагували у мережі

За образу моїх дітей (може вдарити – Show 24). Якщо мені в очі хтось скаже щось погане, неправдиве з того, що несеться в соцмережах про діяльність мого чоловіка, мабуть, я зможу дати по пиці за це,
– сказала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна у програмі "55 за 5": дивіться відео онлайн

Що відомо про сім'ю Маші Єфросиніної?

  • Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв познайомилися біля кіоску в Ялті на початку 2000-х років. Чоловік запитав, чи міг десь бачити дівчину, хоча тоді її вже знала вся країна завдяки програмі "Підйом".

  • Так, між ними зав'язалися стосунки, хоча Тимур робив паузу. Пізніше він пояснював, що кохав Машу, проте не очікував, що його дружиною буде успішна телеведуча.

  • Згодом Хромаєв таки освідчився Єфросиніній. У 2003 році закохані відсвяткували весілля, а вже наступного року на світ з'явилася їхня донька Нана.

  • У 2013 році Маша і Тимур взяли паузу і рік жили окремо, однак потім відновили стосунки. У 2014 році інфлуенсерка народила сина Олександра.

  • Під час повномасштабного вторгнення чоловік інфлуенсерки став на захист України.

  • Днями Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв відсвяткували річницю шлюбу, про яку обидва забули.