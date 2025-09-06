Про це вона заявила у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на "Ранок у великому місті".

За образу моїх дітей (може вдарити – Show 24). Якщо мені в очі хтось скаже щось погане, неправдиве з того, що несеться в соцмережах про діяльність мого чоловіка, мабуть, я зможу дати по пиці за це,

– сказала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна у програмі "55 за 5": дивіться відео онлайн

Що відомо про сім'ю Маші Єфросиніної?