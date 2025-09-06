Об этом она заявила в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на "Утро в большом городе".

За оскорбление моих детей (может ударить – Show 24). Если мне в глаза кто-то скажет что-то плохое, неправдивое из того, что несется в соцсетях о деятельности моего мужа, вероятно, я смогу дать по морде за это,
– сказала Маша Ефросинина.

Что известно о семье Маши Ефросининой?

  • Маша Ефросинина и Тимур Хромаев познакомились возле киоска в Ялте в начале 2000-х годов. Мужчина спросил, мог ли где-то видеть девушку, хотя тогда ее уже знала вся страна благодаря программе "Подъем".

  • Так, между ними завязались отношения, хотя Тимур делал паузу. Позже он объяснял, что любил Машу, однако не ожидал, что его женой будет успешная телеведущая.

  • Впоследствии Хромаев таки сделал предложение Ефросининой. В 2003 году влюбленные отпраздновали свадьбу, а уже в следующем году на свет появилась их дочь Нана.

  • В 2013 году Маша и Тимур взяли паузу и год жили отдельно, однако затем возобновили отношения. В 2014 году инфлуенсерка родила сына Александра.

  • Во время полномасштабного вторжения муж инфлуенсерки стал на защиту Украины.

  • На днях Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отпраздновали годовщину брака, о которой оба забыли.