Відео, де помітили Тимура Хромаєва, Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Президент України розповів, що українські експерти діляться з партнерами досвідом у сфері безпеки.

Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з представниками української команди й обговорив перші результати їхньої роботи в ОАЕ та деякі пропозиції. На відео серед фахівців можна помітити Тимура Хромаєва. Президент України та чоловік Маші Єфросиніної привіталися рукостисканням.

За цей час наші експерти провели зустрічі з представниками Сил безпеки й оборони ОАЕ. Хлопці працюють над посиленням захисту від повітряних загроз,

– повідомив український лідер.

Зеленський додав: "Уже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Йдеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність". Президент України також подякував чоловікам за службу.

Після цього волонтер Сергій Притула опублікував у Threads допис, у якому висловився про Хромаєва. Засновник благодійного фонду підтримав Тимура, якого чоловік Олі Полякової, Вадим Буряковський, назвав "мажором".

І тут раптом багато людей зрозуміли, що Тимур Хромаєв не ряжений. Ну, з прозрінням, зайчики. Шкода, що не чуєте завчасно. Дивіться Вадіків далі, там вас не намахають,

– написав Притула.

Нагадаємо, нещодавно Буряковський дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону російською мовою. Під час розмови бізнесмен заявив, що батько Хромаєва був заможним і все йому залишив.

Що відомо про службу Тимура Хромаєва?