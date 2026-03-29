Відео, де помітили Тимура Хромаєва, Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Президент України розповів, що українські експерти діляться з партнерами досвідом у сфері безпеки.
До речі Де зараз чоловік Єфросиніної – Тимур Хромаєв, який отримав нагороду від головнокомандувача
Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з представниками української команди й обговорив перші результати їхньої роботи в ОАЕ та деякі пропозиції. На відео серед фахівців можна помітити Тимура Хромаєва. Президент України та чоловік Маші Єфросиніної привіталися рукостисканням.
За цей час наші експерти провели зустрічі з представниками Сил безпеки й оборони ОАЕ. Хлопці працюють над посиленням захисту від повітряних загроз,
– повідомив український лідер.
Зеленський додав: "Уже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Йдеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність". Президент України також подякував чоловікам за службу.
Після цього волонтер Сергій Притула опублікував у Threads допис, у якому висловився про Хромаєва. Засновник благодійного фонду підтримав Тимура, якого чоловік Олі Полякової, Вадим Буряковський, назвав "мажором".
І тут раптом багато людей зрозуміли, що Тимур Хромаєв не ряжений. Ну, з прозрінням, зайчики. Шкода, що не чуєте завчасно. Дивіться Вадіків далі, там вас не намахають,
– написав Притула.
Нагадаємо, нещодавно Буряковський дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону російською мовою. Під час розмови бізнесмен заявив, що батько Хромаєва був заможним і все йому залишив.
Що відомо про службу Тимура Хромаєва?
Тимур Хромаєв став на захист України після початку російського повномастабного вторгнення.
У 2023 році Маша Єфросиніна розповідала, що чоловік служить у 112-й бригаді, у прифронтовій зоні, й навіть став командиром.
У 2024 році він займався радіоелектронною боротьбою на Запорізькому напрямку.
Повідомлялося, що Хромаєв обіймає посаду заступника командира роти з озброєння у київському підрозділі.
Не так давно Сергій Притула розповів, що чоловік Єфросиніної залучений до створення важливої військові системи, яка наразі перебуває на етапі масштабування та вже допомагає українським захисникам.
Більше про Тимура Хромаєва читайте за посиланням.