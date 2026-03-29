Видео, где заметили Тимура Хромаева, Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в инстаграме. Президент Украины рассказал, что украинские эксперты делятся с партнерами опытом в сфере безопасности.

Кстати Где сейчас муж Ефросининой – Тимур Хромаев, который получил награду от главнокомандующего

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с представителями украинской команды и обсудил первые результаты их работы в ОАЭ и некоторые предложения. На видео среди специалистов можно заметить Тимура Хромаева. Президент Украины и муж Маши Ефросининой поздоровались рукопожатием.

За это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ. Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз,

– сообщил украинский лидер.

Зеленский добавил: "Уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. Речь идет о комплексных решениях, которые доказали свою эффективность". Президент Украины также поблагодарил мужчин за службу.

После этого волонтер Сергей Притула опубликовал в Threads сообщение, в котором высказался о Хромаеве. Основатель благотворительного фонда поддержал Тимура, которого муж Оли Поляковой, Вадим Буряковский, назвал "мажором".

И тут вдруг многие люди поняли, что Тимур Хромаев не ряженый. Ну, с прозрением, зайчики. Жаль, что не слышите раньше времени. Смотрите Вадиков дальше, там вас не намахают,

– написал Притула.

Напомним, недавно Буряковский дал большое интервью Дмитрию Гордону на русском языке. Во время разговора бизнесмен заявил, что отец Хромаева был состоятельным и все ему оставил.

Что известно о службе Тимура Хромаева?