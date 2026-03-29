Видео, где заметили Тимура Хромаева, Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в инстаграме. Президент Украины рассказал, что украинские эксперты делятся с партнерами опытом в сфере безопасности.
Владимир Зеленский сообщил, что встретился с представителями украинской команды и обсудил первые результаты их работы в ОАЭ и некоторые предложения. На видео среди специалистов можно заметить Тимура Хромаева. Президент Украины и муж Маши Ефросининой поздоровались рукопожатием.
За это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ. Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз,
– сообщил украинский лидер.
Зеленский добавил: "Уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. Речь идет о комплексных решениях, которые доказали свою эффективность". Президент Украины также поблагодарил мужчин за службу.
После этого волонтер Сергей Притула опубликовал в Threads сообщение, в котором высказался о Хромаеве. Основатель благотворительного фонда поддержал Тимура, которого муж Оли Поляковой, Вадим Буряковский, назвал "мажором".
И тут вдруг многие люди поняли, что Тимур Хромаев не ряженый. Ну, с прозрением, зайчики. Жаль, что не слышите раньше времени. Смотрите Вадиков дальше, там вас не намахают,
– написал Притула.
Напомним, недавно Буряковский дал большое интервью Дмитрию Гордону на русском языке. Во время разговора бизнесмен заявил, что отец Хромаева был состоятельным и все ему оставил.
Что известно о службе Тимура Хромаева?
Тимур Хромаев стал на защиту Украины после начала российского полномастабного вторжения.
В 2023 году Маша Ефросинина рассказывала, что мужчина служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне, и даже стал командиром.
В 2024 году он занимался радиоэлектронной борьбой на Запорожском направлении.
Сообщалось, что Хромаев занимает должность заместителя командира роты по вооружению в киевском подразделении.
Не так давно Сергей Притула рассказал, что муж Ефросининой привлечен к созданию важной военные системы, которая сейчас находится на этапе масштабирования и уже помогает украинским защитникам.
