Одна из кандидаток на победу: что известно о Маше Кондратенко, которая хочет поехать на Евровидение
Уже совсем скоро, 8 февраля, украинцы узнают, кто из артистов получил право представлять нашу страну на песенном конкурсе. Букмекеры назвали трех фаворитов, среди которых есть Маша Кондратенко.
Маша Кондратенко родилась в Харькове. Сначала она занималась в балетной школе и участвовала в спектаклях, а впоследствии стала настоящей звездой. В материале Show24 предлагаем узнать интересные факты из жизни потенциальной победительницы Нацотбора-2025, которые раньше не знали.
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Путь к большой сцене
Первый серьезный шаг к певческой карьере Кондратенко сделала еще в 2012 году, когда пришла на проект "Голос. Дети" и стала участницей команды Олега Скрипки.
Маша Кондратенко – Happy New Year ("Голос. Дети"): смотрите видео онлайн
Через 10 лет исполнительница пришла на "Голос страны" а ее тренерами стали Потап и Настя. Однако победа от певицы снова убежала.
Мария Кондратенко – All the good girls go to hell ("Голос страны"): смотрите видео онлайн
В 2015 году Маша начала сотрудничать с продюсером Юрием Фалесой, который ранее опекал предательницу Ани Лорак и Мику Ньютон. Их сотрудничество не принесло желаемого успеха, поэтому контракт завершился.
Интересно, что Кондратенко не только певица, но и актриса. Телезрители могут помнить звезду из сериала "Школа".
Однако актерство не стало ее приоритетом. Она не оставляла желание стать известной певицей. Во время полномасштабной войны артистка презентовала несколько треков, которые окрестили шароварщиной: "Ванька-встанька", "Медведи-балалайки", "Люли-люли".
Маша Кондратенко – "Ванька-встанька": смотрите видео онлайн
В интервью 24 Каналу участница Нацотбора прокомментировала историю с треками, которые стали популярными, однако из-за них она "поймала" немало хейта.
Я не отказываюсь от тех песен, которые люди почему-то прозвали "шароварщиной". Эти песни были актуальны на тот момент, они поддержали большое количество людей. Это уже потом, через какой-то период времени, когда таких песен стало много, когда многие артисты начали выпускать подобное, это уже прозвали "шароварщиной". Я ни в коем случае не жалею, не отказываюсь от них. Мне нравится этот ироничный подход к жизни – чтобы не плакать, я смеялась,
– откровенно сказала Кондратенко.
Почему участвует в Нацотборе на Евровидение
Для некоторых могло оказаться настоящей неожиданностью, что Кондратенко подала заявку на участие в Нацотборе. Однако по словам самой исполнительницы, она почувствовала, что готова как в моральном, так и физическом планах.
"Я, честно говоря, не помню, от кого прозвучало первое предложение пойти на Нацотбор. Но мы замечились с командой: что я хотела, и они хотели, чтобы я пошла в этом году на Нацотбор. Поэтому так все и сложилось. И я просто понимаю, что та энергия, которую я аккумулировала, те смыслы, которые я собирала все эти три года, как только люди обо мне узнали, – уже из песни "Ванька-встанька", дали мне готовность выступить на сцене Евровидения. И не только на сцене Национального отбора. Я настроена на победу. Потому что мне есть что сказать на сцене Евровидения уже непосредственно", – объяснила кандидатка на победу в Нацотборе.
Песня на Евровидение
Для конкурса певица выбрала трек No time to cry. По ее словам, новая песня – это другая сторона творчества, которую люди не привыкли видеть в образе Маши Кондратенко.
Маша Кондратенко – No Time to Cry: смотрите видео онлайн
Целью певица ставила себе написать песню, которая будет очень близка к нашему настоящему.
Песня о нормальной ненормальности: когда ты утром просыпаешься от взрывов, от обстрелов и уже через час собираешься на работу. Уже через час ты идешь пить кофе с кем-то или на рабочую встречу, или еще куда-то. То есть это такая реальность, в которой мы живем. Она ненормальная, но мы ее уже начали воспринимать нормально и привыкли к страшному,
– рассказала артистка.
К слову, самые высокие ставки пройти на Евровидение 2025 букмекеры предоставили группе Ziferblat с песней Bird of Pray – коэффициент 1,90. Вторую позицию занимает Маша Кондратенко и ее No Time To Cry с коэффициентом 2,50. Третье место в рейтинге занимает FIЇNKA с песней "Культура" – коэффициент 8,50.
Финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится 8 февраля. В 18:00 начнется предшоу, а в 18:30 – сам финал, который будут вести Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.