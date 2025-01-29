Финалистка Нацотбора-2025 рассказала, как встреча с Артемом Пивоваровым повлияла на ее карьеру

Финалистка Национального отбора на Евровидение-2025 Маша Кондратенко рассказала о встрече с Артемом Пивоваровым. Дело в том, что это именно он посоветовал певице отказаться от псевдонимов и выступать под своим именем.

В интервью РБК-Украина артистка рассказала, как Пивоваров аргументировал свою рекомендацию, передает 24 Канал. Певец поделился с Кондратенко собственной историей, после которой она отказалась от сценических имен.

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По словам Маши Кондратенко, они с Артемом Пивоваровым пошли на кофе за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России против Украины. Как раз тогда певица прекратила сотрудничество со своим продюсером. Девушка думала, что ей делать, ведь он отобрал псевдоним, под которым она выступала, – Маша Краш.

И я спросила у Артема, что мне делать, – оставаться Машей Кондратенко или, возможно, что-то там пытаться решать с этим псевдонимом. Потому что он такой звучный, он звучал классно,

– поделилась Маша Кондратенко.

Кондратенко вспомнила, что Пивоваров рассказал ей собственную историю. Дело в том, что у него было много псевдонимов, но певец добился успеха, когда начал выступать под своим именем и фамилией.

Он говорил: "Это ты, это то, что заложено в тебя с детства, твое имя, твоя фамилия, это какая-то собственная энергия". Я в этом плане с ним была согласна и решила остаться Машей Кондратенко и ни разу об этом не пожалела,

– призналась певица.

Маша Кондратенко участвует в Нацотборе на Евровидение-2025