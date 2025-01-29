Исполнительница вспомнила, что песню "Довбуш", которую она представляла на Нацотборе в 2023 году, сравнивали с творчеством Ники Минаж. Поэтому в этом году посмеялась с похожей ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на "Суспільне Культура".

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FIЇNKA предположила, что кто-то из конкурентов "зацепился" за этот скандал, "как за хороший инфоповод", и начал распространять информацию о сходстве ее конкурсной песни с композицией Rosalia в сети.

Люди разнесли, даже не послушав ни песни, ни ничего. Но спасибо Тине Кароль, потому что, видимо, мои все оправдания звучали бы нелепо. Потому что люди, которые хотели захейтить, только ждали, чтобы это сделать. Но Тина Кароль расставила все точки. Она сказала: "Сходства нет, все проверено",

– высказалась певица.

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