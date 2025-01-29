Исполнительница вспомнила, что песню "Довбуш", которую она представляла на Нацотборе в 2023 году, сравнивали с творчеством Ники Минаж. Поэтому в этом году посмеялась с похожей ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на "Суспільне Культура".
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FIЇNKA предположила, что кто-то из конкурентов "зацепился" за этот скандал, "как за хороший инфоповод", и начал распространять информацию о сходстве ее конкурсной песни с композицией Rosalia в сети.
Люди разнесли, даже не послушав ни песни, ни ничего. Но спасибо Тине Кароль, потому что, видимо, мои все оправдания звучали бы нелепо. Потому что люди, которые хотели захейтить, только ждали, чтобы это сделать. Но Тина Кароль расставила все точки. Она сказала: "Сходства нет, все проверено",
– высказалась певица.
FIЇNKA об обвинениях в плагиате: смотрите видео онлайн
FIЇNKA обвинили в плагиате
- Напомним, после того, как в сети заметили сходство песен FIЇNKA и Rosalia ("Культура" и Con Altura), ситуацию прокомментировала музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025 Тина Кароль.
- Певица подчеркнула, что в композициях нет сходства. Она отметила, что единственная созвучность заключается в словах "культура" и "con altura", но они имеют разный контекст и значение. К тому же Кароль предположила, что информацию о плагиате могут распространять конкуренты FIЇNKA.
- Впоследствии FIЇNKA призналась, что обвинения в плагиате стали для нее сюрпризом.