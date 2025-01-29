Виконавиця пригадала, що пісню "Довбуш", яку вона представляла на Нацвідборі у 2023 році, порівнювали з творчістю Нікі Мінаж. Тому цього року посміялася зі схожої ситуації, пише 24 Канал з посилання на "Суспільне Культура".

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FIЇNKA припустила, що хтось з конкурентів "зачепився" за цей скандал, "як за хороший інфопривід", і почав поширювати інформацію про схожість її конкурсної пісні з композицією Rosalia у мережі.

Люди рознесли, навіть не слухавши ні пісні, ні нічого. Але дякую Тіні Кароль, тому що, мабуть, мої всі виправдання звучали б недолуго. Бо люди, які хотіли захейтити, тільки чекали, щоб це зробити. Але Тіна Кароль розставила всі крапки. Вона сказала: "Схожості немає, все перевірено",

– висловилася співачка.

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