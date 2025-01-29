В інтерв'ю РБК-Україна артистка розповіла, як Пивоваров аргументував свою рекомендацію, передає 24 Канал. Співак поділився з Кондратенко власною історією, після якої вона відмовилася від сценічних імен.

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За словами Маші Кондратенко, вони з Артемом Пивоваровим пішли на каву за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Якраз тоді співачка припинила співпрацю зі своїм продюсером. Дівчина думала, що їй робити, адже він відібрав псевдонім, під яким вона виступала, – Маша Краш.

І я спитала в Артема, що мені робити, – лишатися Машею Кондратенко чи, можливо, щось там намагатися вирішувати з цим псевдонімом. Бо він такий звучний, він звучав класно,

– поділилася Маша Кондратенко.

Кондратенко пригадала, що Пивоваров розповів їй власну історію. Річ у тім, що у нього було багато псевдонімів, але співак добився успіху, коли почав виступати під своїм іменем та прізвищем.

Він казав: "Це ти, це те, що закладено в тебе з дитинства, твоє ім'я, твоє прізвище, це якась власна енергія". Я в цьому плані з ним була згодна і вирішила залишитися Машею Кондратенко і жодного разу про це не пошкодувала,

– зізналась співачка.

Маша Кондратенко бере участь у Нацвідборі на Євробачення-2025