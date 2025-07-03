20-летняя дочь Оли Поляковой объявила о помолвке: видео признания в любви

Старшая дочь Оли Поляковой сообщила, что выходит замуж. Маша показала видео, как возлюбленный сделал ей предложение.

Радостной вестью девушка поделилась в инстаграме, пишет Show 24. Она опубликовала фото с обручальным кольцом.

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Маша Полякова опубликовала несколько фотографий, на которых позирует с роскошным обручальным кольцом на безымянном пальце.

Маша Полякова показала обручальное кольцо / фото из инстаграма девушки

Полякова также опубликовала видео с признания, которое состоялось на яхте. Похоже, новым избранником девушки является иностранец. Парень держал в руках букет цветов, объявил речь, а потом стал на одно колено и предложил Маше выйти за него замуж – она сказала "да". В конце они поцеловались.

В комментариях под заметкой подписчики поздравляют Машу и ее бойфренда с помолвкой. В то же время некоторые предполагают, что это шутка. Сама девушка пока не поделилась подробностями.

Заметим! Ранее Маша Полякова встречалась с парнем, по имени Никита, а о своем новом избраннике-иностранце она не рассказывала. Парня зовут Эден Пассарелли. Он является музыкантом.

Эден Пассарелли также поделился видео с Машей, где она позирует на яхте.

Я так благодарен моей прекрасной невесте Марии. Пусть у нас будет долгая, счастливая и плодотворная совместная жизнь,

– написал парень.

Ранее мы сообщали, что SLAVIA во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Андрей Павлюк. Впоследствии певица сообщила, что впервые стала мамой. Она родила сына на праздник Троицы.