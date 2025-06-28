"Мастер Шеф 15": кто забрал главный приз в финале кулинарного шоу
- Победительницей 15 сезона "Мастер Шеф" стала Нэнси Топко, которая получила возможность обучаться в кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже.
Нэнси подала в финале шримкейки на закуску, осьминога с соусом рамеско на основное блюдо и необычный десерт.
В субботу, 28 июня, вышел крайний эпизод 15-го сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф". За звание победителя соревновались трое суперфиналистов Денис Савенко, Екатерина Павлинская и Нэнси Топко.
В то же время только один из них получил главный приз шоу – возможность учиться в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже. Сообщает Show 24 со ссылкой на СТБ.
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Так, победительницей 15 сезона "Мастер Шеф" стала Нэнси Топко.
Благодарна всем и каждому. Спасибо судьям, каждый вердикт, каждое замечание, каждое ваше "верю в тебя" – неоценимы. Это честь работать рядом с такими шефами. Спасибо всем, кто меня поддерживал на протяжении сезона, вы – мои крылья. Только вперед,
– написала девушка в соцсетях после объявления результатов.
Для справки! Каждый финалист должен был за три часа приготовить сет из трех блюд – закуску, основное и десерт, объединенных единой концепцией. Свои работы финалисты презентовали судьям шоу: Эктору Хименесу-Браво, Ольге Мартыновской и Владимиру Ярославскому.
Нэнси в финале проекта на закуску подала шримкейки с лаймом, дополненные пеной из кокосового молока и помидорами, компрессированные в пасте том-ям и чили. Основным блюдом был осьминог с соусом рамеско, а на десерт – свекла со смородиновым кюли, ароматом можжевельника и бисквит, пропитанный японским саке.
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Что известно о Нэнси Топко
Девушка не только талантливый кулинар, но и успешная модель. С 15 лет она работает за рубежом, появлялась на обложке Vogue Япония, участвовала в фотосессиях для Elle Czech Republic, Vanity Fair и других глянцевых изданий. Работала в Сеуле, выходила на подиум во время Недели моды в Милане и снималась в кампании Valentino.
Однако, как признается сама Нэнси, именно кулинария помогла ей в самый сложный период жизни – во время борьбы с анорексией. Путешествуя по миру, девушка побывала в 26 странах, где открывала для себя новые вкусы и национальные блюда. Именно любовь к кулинарии вдохновила ее принять участие в "Мастер Шеф" и в конце концов привела 25-летнюю киевлянку к победе в проекте.