Победитель "МастерШеф-17": кто завоевал главный кубок и чем удивил судей

В воскресенье, 28 июня, состоялся долгожданный суперфинал 17-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф". За главный трофей и звание лучшего повара-любителя соревновались два сильнейших участника.

До решающего этапа проекта дошли Алина Кузьменко и Никита Сновида. Судьи поставили перед финалистами сложное задание. Об этом сообщили на странице "МастерШеф" в Instagram.

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Им предстояло не просто приготовить вкусные блюда, а разработать полноценную гастрономическую концепцию для своего будущего ресторана. Оценивались философия меню, баланс вкусов и визуальная презентация.

Что готовили финалисты шоу?

Алина Кузьменко посвятила свой финальный сет теме украинского гостеприимства и домашнего уюта. Главным символом её концепции стал хлеб.

Закуска: фаршированная щука со свекольным желе.

Основное блюдо: запеченное в тесте мясо с картофелем.

Десерт: пирожные с заварным кремом и добавлением местных ягод.

Алина Кузьменко / фото из Instagram

Никита Сновида выбрал для своего сета глубокую тему под названием "Под кожей украинской земли". Его гастрономическая идея была посвящена силе родной земли и связи поколений.

Закуска: блюдо под названием "Память о первой любви" — таратута с овечьим сыром и соусом из кваса.

Основное блюдо: каре ягненка с картофелем и грибной "землей", получившее название "Память о предках".

Десерт: фисташковая лакитка из белого шоколада, терпким соусом из хурмы, цветками миндаля и розмарином.

Никита Сновида / фото из Instagram

После дегустации и длительных обсуждений судьи выбрали победителя. Главный кубок 17-го сезона "МастерШеф" завоевал 21-летний Никита Сновида.

Победитель "МастерШеф-17" / фото из Instagram

Что известно о победителе "МастерШеф-17"?

Никита Сновида родом из города Самар. Он работает в молодежном центре. С детства парень активно занимался спортом и различными видами творчества. Кулинарию он воспринимает как настоящее искусство. В своих блюдах юноша удачно сочетает точность, креативный подход и смелые эксперименты со вкусами.

Напомним, что в шаге от заветного кителя: участник "МастерШеф" добровольно покинул проект ради службы в ВСУ.