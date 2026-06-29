До вирішального етапу проєкту дійшли Аліна Кузьменко та Микита Сновида. Судді поставили перед фіналістами складне завдання. Про це повідомили на інстаграм-сторінці "МастерШеф".

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Вони мали не просто приготувати смачні страви, а розробити повноцінну гастрономічну концепцію для свого майбутнього ресторану. Оцінювалися філософія меню, баланс смаків та візуальна презентація.

Що готували фіналісти шоу?

Аліна Кузьменко присвятила свій фінальний сет темі української гостинності та домашнього затишку. Головним символом її концепції став хліб.

Закуска: фарширована щука з буряковим желе.

Основна страва: запечене в тісті м'ясо з картоплею.

Десерт: тістечка із заварним кремом та додаванням локальних регіональних ягід.

Аліна Кузьменко / фото з інстаграму

Микита Сновида обрав для свого сету глибоку тему під назвою "Під шкірою української землі". Його гастрономічна ідея була присвячена силі рідної землі та зв'язку поколінь.

Закуска: страва під назвою "Пам’ять про перше кохання" – таратута з овечим сиром та соусом із квасу.

Основна страва: каре ягняти з картоплею та грибною "землею", яка отримала назву "Пам’ять про пращурів".

Десерт: фісташкова лакітка з білого шоколаду, терпким соусом із хурми, цвітом мигдалю та розмарином.

Микита Сновида / фото з інстаграму

Після дегустації та тривалих обговорень судді обрали переможця. Головний кубок 17-го сезону "МастерШеф" виборов 21-річний Микита Сновида.

Переможець "МастерШеф-17" / фото з інстаграму

Що відомо про переможця "МастерШеф-17"?

Микита Сновида родом із міста Самар. Він працює у молодіжному центрі. З дитинства хлопець активно займався спортом та різними видами творчості. Кулінарію він сприймає як справжнє мистецтво. У своїх стравах юнак вдало поєднує точність, креативний підхід та сміливі експерименти зі смаками.

Нагадаємо, що за крок до омріяного кітеля: учасник "МастерШеф" добровільно покинув проєкт заради служби в ЗСУ.