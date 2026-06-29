До решающего этапа проекта дошли Алина Кузьменко и Никита Сновида. Судьи поставили перед финалистами сложное задание. Об этом сообщили на странице "МастерШеф" в Instagram.
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Им предстояло не просто приготовить вкусные блюда, а разработать полноценную гастрономическую концепцию для своего будущего ресторана. Оценивались философия меню, баланс вкусов и визуальная презентация.
Что готовили финалисты шоу?
Алина Кузьменко посвятила свой финальный сет теме украинского гостеприимства и домашнего уюта. Главным символом её концепции стал хлеб.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Закуска: фаршированная щука со свекольным желе.
- Основное блюдо: запеченное в тесте мясо с картофелем.
- Десерт: пирожные с заварным кремом и добавлением местных ягод.
Алина Кузьменко / фото из Instagram
Никита Сновида выбрал для своего сета глубокую тему под названием "Под кожей украинской земли". Его гастрономическая идея была посвящена силе родной земли и связи поколений.
- Закуска: блюдо под названием "Память о первой любви" — таратута с овечьим сыром и соусом из кваса.
- Основное блюдо: каре ягненка с картофелем и грибной "землей", получившее название "Память о предках".
- Десерт: фисташковая лакитка из белого шоколада, терпким соусом из хурмы, цветками миндаля и розмарином.
Никита Сновида / фото из Instagram
После дегустации и длительных обсуждений судьи выбрали победителя. Главный кубок 17-го сезона "МастерШеф" завоевал 21-летний Никита Сновида.
Победитель "МастерШеф-17" / фото из Instagram
Что известно о победителе "МастерШеф-17"?
Никита Сновида родом из города Самар. Он работает в молодежном центре. С детства парень активно занимался спортом и различными видами творчества. Кулинарию он воспринимает как настоящее искусство. В своих блюдах юноша удачно сочетает точность, креативный подход и смелые эксперименты со вкусами.
Напомним, что в шаге от заветного кителя: участник "МастерШеф" добровольно покинул проект ради службы в ВСУ.