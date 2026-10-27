Принц Гарри вывез семью из Британии на фоне скандала с отцом Меган Маркл: где они сейчас

О семейной поездке и самочувствии герцогини сообщает HELLO! со ссылкой на ее друга. Где именно отдыхают Сассексы и как долго продлится поездка, издание не уточняет.

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Собеседник журналистов рассказал, что друзья ежедневно звонят Меган, чтобы узнать, как она себя чувствует. Особенно болезненными для нее стали мысли о детях, которые могли пострадать.

Она просто очень, очень опечалена. Она постоянно смотрит на Лили и плачет, думает обо всех детях, возможных жертвах. У нее самой есть маленькие дети. Это просто ужасно– рассказал друг герцогини.

Принц Гарри с детьми / фото meghan

По его словам, Меган решила дистанцироваться от СМИ ради своего психического здоровья еще до появления нынешних обвинений. Однако сейчас она получает много сообщений со словами поддержки от друзей в Великобритании и других странах.

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В то же время собеседник издания отметил, что герцогиня испытывает некоторое облегчение от того, что информация стала достоянием общественности.

Меган Маркл с отцом / фото pinkladiesepping1

Напомним, Томас Маркл-младший заявил, что обнаружил в доме своего отца на Филиппинах незаконные материалы насилия над детьми. В настоящее время ведется расследование, однако Томас Маркл-старший категорически отрицает какие-либо противоправные действия.

Меган также обнародовала заявление, в котором объяснила свое решение не разрешать отцу общаться с Арчи и Лилибет.

Надеюсь, теперь станет ясно, что, несмотря на искажение фактов некоторыми СМИ на протяжении многих лет, дистанция между мной и отцом и мое решение не позволять ему контактировать с нашими детьми имели одну причину: защитить их– заявила герцогиня.

Она выразила надежду, что справедливость будет восстановлена, а безопасность детей останется приоритетом.

Кстати, интересен также еще один момент, о котором упомянула Меган. Она говорит, что в 2018 году к ней поступило письмо с обвинениями в адрес ее отца.